Меркурий и писательский талант

Если говорить о сфере искусства, то Меркурий проявляет себя, конечно, в писательстве (думается, что словесное творчество все же можно причислить к искусству).

Каждый пишущий человек имеет свою манеру, свой слог, свой круг тем. Как проявляется Меркурий у разных знаков зодиака?

Овны любят яркие краски, которые проявляются в описаниях, метафорах. Примеры тому – творчество Бодлера и Гумилева.

Тельцам свойственна любовь и трепетное отношение к каждому слову, особая сентиментальность. Тагор, Шекспир, Набоков – все они принадлежали к знаку Тельца.

Близнецы умеют и любят создавать легкие произведения, часто с запутанным сюжетом: яркий пример тому – Дарья Донцова. И, кстати, Пушкин – известный весельчак и балагур.

Произведения Раков отличает глубина и лиричность. Петрарка, Хемингуэй, Руссо – их тексты буквально возвращают к душе – к самой сути человека.

Львы – любители величия и помпезности. Шоу, Мопассан, Скотт – яркость, блеск, нерушимое достоинство в каждом из произведений этих авторов.

Девы умело создают по-настоящему объемные, серьезные вещи, тщательно прописывая каждую главу. Примеры тому – Лев Толстой, Данте, Гете.

В произведениях Весов мы увидим красоту и изящество: стихи Есенина, Лермонтова, удивительные рассказы Бунина.

Скорпионы – мастера нагнетания чувств: Достоевский, Вольтер, Шиллер. В произведении обязательно будет трагедия (или хотя бы трагедийный настрой).

Писатели-Стрельцы – Гораций, Флобер, Солженицын. От их произведений веет масштабностью и серьезностью, глубиной заложенного смысла. Они призваны консолидировать людей, заставлять думать над тем, что важно не для отдельной личности, но для целого общества.

Козерогам свойственна некоторая скрытая игривость (несмотря на привычную Козерогам сухость и чопорность), метод изложения истины в притче. Примерами могут стать произведения Киплинга, По.

Водолеи размышляют и пишут о будущем, о том, чего еще нет, но обязательно будет. Жюль Верн, Льюис Кэролл – типичные писатели-Водолеи.

И, наконец, Рыбам присуща некоторая разлитость сюжета и фраз, безграничность, какое-то перетекание – все это можно пронаблюдать в текстах Гюго, Монтеня, например.

Дарья Лопушкова

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