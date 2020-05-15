Сложно найти уверенность — сексуальный гороскоп на 15 мая

Сегодня сложно быть уверенным в исходе секса, в отношениях или своем партнере. К счастью, уже завтра все будет предельно ясно.
Сегодня вторая половинка вдруг раскроет ваш эротический секрет. Отреагируйте на это по-взрослому – разговорами, а не отрицанием и отстранением. Партнер все поймет, если вы объясните ситуацию.
Вы не уверены, что ваши нынешние отношения приведут к чему-то грандиозному? Не думайте об этом слишком много, просто наслаждайтесь сексом и общением. Если связь некрепкая, то совсем скоро вы сможете найти нужного человека.
Не можете поменять свою сексуальную жизнь? Не удивительно – перед модернизацией необходимо обдумать все детали, а уже потом воплощать в жизнь такие серьезные планы. К слову, вторая половинка должна быть в курсе этих перемен.
Наслаждайтесь своими фантазиями и мечтами в одиночестве, ублажая себя и позволяя думать даже о непозволительном. Скоро вы сможете превратить эротические мечты в реальность, стоит только немного подождать.
Не поддавайтесь уговором второй половинки. Даже если ее эротические идеи кажутся гениальными, сегодня не лучший день воплощать их в реальность. Отложите секс-эксперименты на завтра, а сегодня выберите классику.
Если вам не нравится поведение второй половинки и в спальне, и за ее пределами – скажите об этом. Возможно, партнер даже не понимает, что обижает вас словом или действием.
Ваша голова разрывается от мыслей о второй половинке и отношениях. Хватить терзать себя зря! Либо поговорите с партнером об этом, либо отгоните с помощью страсти и многочасового секса.
Сегодня вы мечтаете о новых победах в постели, и ваша сексуальная энергия этому только благоволит. Если вы действительно уверены в своих силах – вперед, вскружите голову второй половинке!
Сегодня вы поймете, что отношения на грани разрыва. Подумайте, как их можно «склеить», и если шансов больше нет – проведите хотя бы последние несколько дней за страстным сексом.
Сегодня вы заметите сексуальный прогресс. Ранее сложные позы и техники теперь получаются легко и просто. Теперь вы можете замахнуться на что-то посложнее в исполнении.
Звезды советуют не перенапрягаться в постели. Лучше попросите вторую половинку взять руководство сексом в свои руки, а сами займите позицию ведомого на этот вечер.
Поддерживайте своего партнера в сложные моменты. Будь то проблемы на работе или в сексе – главное, чтобы он чувствовал ваше участие и хотя бы минимальную помощь.
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