Сложно найти уверенность — сексуальный гороскоп на 15 мая

Сегодня сложно быть уверенным в исходе секса, в отношениях или своем партнере. К счастью, уже завтра все будет предельно ясно.

Овен

Сегодня вторая половинка вдруг раскроет ваш эротический секрет. Отреагируйте на это по-взрослому – разговорами, а не отрицанием и отстранением. Партнер все поймет, если вы объясните ситуацию.

Телец

Вы не уверены, что ваши нынешние отношения приведут к чему-то грандиозному? Не думайте об этом слишком много, просто наслаждайтесь сексом и общением. Если связь некрепкая, то совсем скоро вы сможете найти нужного человека.

Близнецы

Не можете поменять свою сексуальную жизнь? Не удивительно – перед модернизацией необходимо обдумать все детали, а уже потом воплощать в жизнь такие серьезные планы. К слову, вторая половинка должна быть в курсе этих перемен.

Рак

Наслаждайтесь своими фантазиями и мечтами в одиночестве, ублажая себя и позволяя думать даже о непозволительном. Скоро вы сможете превратить эротические мечты в реальность, стоит только немного подождать.

Лев

Не поддавайтесь уговором второй половинки. Даже если ее эротические идеи кажутся гениальными, сегодня не лучший день воплощать их в реальность. Отложите секс-эксперименты на завтра, а сегодня выберите классику.

Дева

Если вам не нравится поведение второй половинки и в спальне, и за ее пределами – скажите об этом. Возможно, партнер даже не понимает, что обижает вас словом или действием.

Весы

Ваша голова разрывается от мыслей о второй половинке и отношениях. Хватить терзать себя зря! Либо поговорите с партнером об этом, либо отгоните с помощью страсти и многочасового секса.

Скорпион

Сегодня вы мечтаете о новых победах в постели, и ваша сексуальная энергия этому только благоволит. Если вы действительно уверены в своих силах – вперед, вскружите голову второй половинке!

Стрелец

Сегодня вы поймете, что отношения на грани разрыва. Подумайте, как их можно «склеить», и если шансов больше нет – проведите хотя бы последние несколько дней за страстным сексом.

Козерог

Сегодня вы заметите сексуальный прогресс. Ранее сложные позы и техники теперь получаются легко и просто. Теперь вы можете замахнуться на что-то посложнее в исполнении.

Водолей

Звезды советуют не перенапрягаться в постели. Лучше попросите вторую половинку взять руководство сексом в свои руки, а сами займите позицию ведомого на этот вечер.

Рыбы

Поддерживайте своего партнера в сложные моменты. Будь то проблемы на работе или в сексе – главное, чтобы он чувствовал ваше участие и хотя бы минимальную помощь.

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