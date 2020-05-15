Самые эгоистичные знаки зодиака по мнению астрологов

Практически каждый сталкивался с эгоизмом, неудивительно, ведь это качество заложено природой.

Однако некоторые знаки зодиака в большей степени расположены к проявлению эгоизма, а за другими, напротив, почти не водится такой черты.

Овен. Представители знака схожи с детьми. Им бывает сложно оценить, что желания и потребности окружающих отличаются от их собственных. Это как для малыша, который кричит всю ночь, не осознавая, что мама устала и хочет отдыхать. В основном для Овнов не существует чувств других людей.

Близнецы. Одни из самых эгоистичных знаков. Хотя, на первый взгляд, кажется, что это не так. Близнецы отправятся с вами куда угодно, поговорят о чем угодно, но только до того момента, пока сами заинтересованы в этом. Если только он заскучает в вашем обществе, он избавится от вас, как от ненужного балласта.

Рак. Представители знака крайне заботливы, но не нужно обнадеживать себя, ведь большая часть их заботы происходит из природного эгоизма. Все заключается в том, что забота о других успокаивает Раков, поэтому в основном он делает это ради себя, а не ради вас.

Лев. Они нуждаются в месте под светом софитом почти как в воздухе. В борьбе за первые места они готовы буквально распихать всех локтями, если те буду привлекать внимание. Эгоизм Львов заключается в их стремлении быть в центре всеобщего восхищения, а порой даже могут ранить этим близких людей.

Дева. Представители знака, как и Раки, любят помогать и заботиться о близких. Эгоизм Дев заключается в том, что своим поведением они стараются занять более высокую социальную ступень. Тем самым показывая свою ценность и значимость.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.