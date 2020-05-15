Лучшая тренировка для твоего знака зодиака

Выбор лучшей тренировки именно для тебя или даже подходящего стиля фитнеса — дело непростое.

Поэтому мы обратились к астрологу Лизе Гринфилд с вопросом: может, звезды подскажут, как нам заниматься?

Овен

«Овен рад попробовать все программы, но почти наверняка ему подойдут тренировки с элементами боевых искусств», — говорит Гринфилд. Почему? «Программа со строгой дисциплиной позволяет им полностью погрузиться в тренировку». Так что прекрати страдать о приближении дедлайна и скорее запишись на бокс — или даже прими участие в буткемпе. По словам Гринфилд, эти занятия ведут тренеры, которые помогут Овну освоить важные для него движения. «Люди этого знака зодиака не хотят следовать за лидером, но им важно его наличие — именно у Овнов больше всего травм и несчастных случаев во время занятий спортом, потому что они иногда перегибают палку».

Телец

Для девушки-Тельца важны неспешность и постоянство, так что не покупай годовой абонемент на занятия, требующие полной отдачи и высоких скоростей. Лучше найди какие-нибудь групповые тренировки, такие, чтобы ты смогла привести с собой лучшую подружку — или познакомиться с новыми людьми. Беговые клубы — отличный вариант!

Близнецы

Близнецы крайне интеллектуальны и требуют, чтобы в тренировке участвовало не только их тело, но и разум, — так что йога и пилатес тебе в помощь. Найди тренера, который не прочь объяснить смысл тех или иных движений. «Близнецы — один из знаков воздуха, они питаются информацией, и для них очень важно понимать, как и почему та или иная программа работает».

Рак

Эта проблема может казаться неразрешимой: по словам Гринфилд, Раки хотят и комфорта домашней тренировки, и возможности позаниматься в группе. «Они были бы счастливы, занимаясь в своей зоне комфорта — то есть дома, — но при этом чувствуя мотивирующую их связь с другими тренирующимися». К счастью, современные технологии это позволяют. Многие программы уже проводятся в виде онлайн-стримов. Ну а поскольку Раки — прирожденные лидеры, не удивляйся, если твое имя будет в топе!

Лев

Если Львы что-то и любят, так это публику. И в этом нет ничего плохого. «У Львов репутация эгоистов, но они созданы быть звездами, в этом они все», — говорит Гринфилд. Так что прими себя и гордо запишись на тренировку, где будешь в центре внимания. Танцевальные программы, приветствующие импровизацию, выпускные балы и выступления, — то, что нужно!

Дева

Начиная тренировку, Дева хочет знать только одно: что это дает ей? По словам Гринфилд, важнее всего для этого знака зодиака — понимать, какую пользу принесут занятия ее здоровью. «Это действительно помогает Девам придерживаться программы тренировок». Так же важна для них связь тела и разума, так что занятия с элементами медитации — хороший выбор для Дев. Попробуй высокоинтенсивную интервальную йогу и пользуйся приложениями, которые будут отслеживать время тренировки.

Весы

Ты не из тех, кто затевает драку, так что агрессивные тренировки не для тебя, о грациозная девушка-Весы. Вместо этого Гринфилд советует выбирать нечто более эстетичное — антигравити- или акройогу, например. «Весам свойственно определять себя через партнерство, чувствовать поддержку». А во время этих тренировок ты как раз полагаешься на силы партнера не меньше, чем на свои собственные, — так что тебе будет интереснее некуда. А уж сколько картинок для «Инстаграма» можно наснимать на занятиях, ты не поверишь!

Скорпион

Весам, может, и не нравится агрессия, а вот Скорпион очень даже не против. «Это один из самых сильных знаков, так что тебе будет полезна любая тренировка, показывающая, как эту силу использовать», — говорит Гринфилд. Например, бокс. Только не беги сразу за годовой картой, Гринфилд также утверждает, что для Скорпиона важна возможность самоконтроля и выбора: «Сегодня бокс, завтра сайклинг, послезавтра йога. Доверяй своим внутренним ощущениям и подстраивайся под них в каждый конкретный день».

Стрелец

Как и Водолеи, Стрельцы часто хотят заниматься, преследуя высокую цель. Благотворительные забеги ждут тебя, так что запишись на подготовку к марафону, пожертвовав вступительный взнос на что-то важное для твоего сердца. Также это отличный способ привлечь к своему делу больше людей — ведь ты любишь руководить и наставлять на путь истинный.

Козерог

Дисциплинированный. Надежный. Целеустремленный. Эти три слова описывают Козерогов как нельзя лучше, и становится абсолютно понятно, что они перфекционисты. Если ты не можешь выполнить какое-то движение идеально, то не постесняешься подстроить его под свои возможности и технически доведешь до безупречности. Вряд ли будешь гнаться за новомодными фитнес-программами — во всяком случае, пока не доказано, что они работают, — ты не из тех, кто ведется на однодневки. Скорее всего, посвятишь время долгосрочным программам вроде подготовки к марафону или велопробегу. Дерзай и получай медали, ты заслужила.

Водолей

Эти люди формируют общественное мнение. «Водолеи — филантропы, и заниматься обожают среди группы людей», — говорит Гринфилд. Если же тренировка еще и может кому-то помочь — все идеально. «Если бы Водолеи могли всегда тренироваться, одновременно спасая человечество, они были бы самыми счастливыми людьми на свете». Политический марш, хайкинг-клуб защитников животных, велопробег на пользу благотворительности — подумай, что тебе интереснее, и вперед.

Рыбы

Неважно, какое направление тренировок ты выберешь, для Рыб главное — чтобы был сильный лидер. «Этому знаку зодиака нужна модель для подражания, чтобы сохранять мотивацию», — советует Гринфилд. Просто потому, что, чувствуя связь с учителем и программой, ты добьешься лучших результатов. «Не говоря уж о том, что если в твоих руках окажется статистика положительного воздействия выбранной программы на здоровье, ты станешь самым преданным ее поклонником». Так что попробуй тренировки с отслеживанием сердечного ритма, например.

Материал предоставлен Women's Health Russia

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