Знаки зодиака, для которых июль 2020 станет точкой отсчета в новую счастливую жизнь

В июле 2020 года Сатурн в обратном движении возвращается в Козерога, а Марс движется по знаку Овна.

Деловые проекты, подготовленные в июле, имеют все шансы стать максимально успешными на ближайшие пару лет. Для личной жизни наиболее гармоничной будет первая декада месяца с 3 по 10 число, поскольку к этому периоду закончится коридор затмений и позитивное влияние космических энергий станет максимальным. В целом июль будет благоприятным, но астрологи выделяют 3 знака зодиака, для которых он станет точкой отсчета новой счастливой жизни.

Июль для Тельца будет ярким и насыщенным, поскольку месяцем управляет Венера, покровительствующая этому знаку. В первой половине месяца Тельца ждут необычные встречи и знакомства, одно из которых может стать поворотным в личной жизни или в карьере. Июльская влюбленность может перерасти в серьезные отношения на долгие годы, а деловое знакомство – в выгодное сотрудничество. Этот месяц – наилучший период, чтобы подготовить почву для грядущих изменений: собрать информацию и наметить планы на второе полугодие. Самые серьезные перемены произойдут у Тельцов, родившихся с 29 апреля по 2 мая. В июле их ожидает малозаметное событие, которое позже окажется поворотным на пути к счастливой жизни.

Для Рака июль будет благоприятным. Появится серьезный стимул изменить сферу деятельности или найти новый источник дохода. До 22 июля Раку важно сосредоточиться на поиске направления, которое в перспективе помогло бы реализовать невостребованные ранее таланты. Заключенные в первые две декады договора и деловые знакомства послужат ступенью к новой жизни во второй половине года. В третьей декаде июля нужно уделить внимание здоровью, особенно родившимся с 12 по 17 число, чтобы проблемы организма не замедлили грядущий карьерный взлет.

Скорпиону в июле придется принимать серьезные решения, которые окажут влияние на его дальнейшую судьбу. Представители знака будут чувствовать себя на энергетическом подъеме с первых чисел месяца: заболевания и усталость, накопившиеся с зимы, отступят. Июль благоприятен для начала реализации давно задуманных проектов и совершения крупных покупок. Кардинальные решения, особенно сложные и неприятные, принятые в этом месяце, лягут в основу новой счастливой жизни.

Не переживайте, если вашего знака нет в списке. Значит, удача придет к вам чуть позже.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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