Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человека

Знаки зодиака, для которых июль 2020 станет точкой отсчета в новую счастливую жизнь

Рамблер1 час назад
Фото: depositphotos

В июле 2020 года Сатурн в обратном движении возвращается в Козерога, а Марс движется по знаку Овна.

Деловые проекты, подготовленные в июле, имеют все шансы стать максимально успешными на ближайшие пару лет. Для личной жизни наиболее гармоничной будет первая декада месяца с 3 по 10 число, поскольку к этому периоду закончится коридор затмений и позитивное влияние космических энергий станет максимальным. В целом июль будет благоприятным, но астрологи выделяют 3 знака зодиака, для которых он станет точкой отсчета новой счастливой жизни.

Июль для Тельца будет ярким и насыщенным, поскольку месяцем управляет Венера, покровительствующая этому знаку. В первой половине месяца Тельца ждут необычные встречи и знакомства, одно из которых может стать поворотным в личной жизни или в карьере. Июльская влюбленность может перерасти в серьезные отношения на долгие годы, а деловое знакомство – в выгодное сотрудничество. Этот месяц – наилучший период, чтобы подготовить почву для грядущих изменений: собрать информацию и наметить планы на второе полугодие. Самые серьезные перемены произойдут у Тельцов, родившихся с 29 апреля по 2 мая. В июле их ожидает малозаметное событие, которое позже окажется поворотным на пути к счастливой жизни.

Для Рака июль будет благоприятным. Появится серьезный стимул изменить сферу деятельности или найти новый источник дохода. До 22 июля Раку важно сосредоточиться на поиске направления, которое в перспективе помогло бы реализовать невостребованные ранее таланты. Заключенные в первые две декады договора и деловые знакомства послужат ступенью к новой жизни во второй половине года. В третьей декаде июля нужно уделить внимание здоровью, особенно родившимся с 12 по 17 число, чтобы проблемы организма не замедлили грядущий карьерный взлет.

Скорпиону в июле придется принимать серьезные решения, которые окажут влияние на его дальнейшую судьбу. Представители знака будут чувствовать себя на энергетическом подъеме с первых чисел месяца: заболевания и усталость, накопившиеся с зимы, отступят. Июль благоприятен для начала реализации давно задуманных проектов и совершения крупных покупок. Кардинальные решения, особенно сложные и неприятные, принятые в этом месяце, лягут в основу новой счастливой жизни.

Не переживайте, если вашего знака нет в списке. Значит, удача придет к вам чуть позже.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Знаки зодиака

Читайте также

Как избавиться от чувства ревности

Лучшая тренировка для твоего знака зодиака

Не пропустите любовный астропрогноз на 18-24 мая