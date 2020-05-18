Как определить, что партнеру пора идти к психологу

Психологи советуют не ассоциировать себя с партнером — у него свои эмоции, у вас свои.

Однако практика семейной жизни показывает, что большинству пар сложно дистанцироваться друг от друга, не расстраиваясь, к примеру, когда муж или жена приходит с работы в плохом настроении и начинает предъявлять необоснованные претензии. Испытывать негативные эмоции время от времени нормально, но иногда ваш любимый человек может незаметно перейти грань — важно не списать это на усталость, а помочь ему справиться с проблемой при его желании признать и решить ее.

«Ты видела своего начальника? Богатый, спортивный — кто не влюбится?»

Патологическая ревность разрушила не один союз. Основная причина проблемы — низкая самооценка человека, либо опыт предательства в прошлых отношениях. Даже если партнер рассказывал вам о предательстве прежних возлюбленных, вы не должны его жалеть и питать негативные эмоции. Что только не случается с людьми, но проблемы нужно решать: можно научиться заново доверять и отказаться от контроля ради общего комфорта. Даже если мужчина не пытается поймать вас на измене, его недовольство собой тоже о многом говорит и требует работы с самооценкой.

«Посмотри на эти новости — ужас, что творится!»

Умение принять ситуацию и смириться с ней, соблюдая все рекомендуемые правила, важно для сохранения психического здоровья. Текущая пандемия показала, насколько люди зависимы от негативной информации и буквально питаются ей. Не стоит отвергать, что СМИ подогревают интерес аудитории, сообщая «срочные новости» и «последние открытия ученых», однако ни одна из тем не поднимается просто так — все это ответ на интерес людей. Одно дело, если ситуация касается лично вас, так что вы вынуждены быть в курсе ситуации и реагировать на нее. Но читать новости во всех возможных источниках и терроризировать партнера, когда вы работаете из дома и заказываете доставку еды — уже слишком.

«Мне уже 30, пора признать, что я неудачник»

Не будем ставить вопрос о том, почему вы выбрали мужчину, считающего себя пустым местом — это уже ваша проблема роли «спасателя», которую тоже нужно решать в кабинете врача. Однако подобные заявления, как выше, часто встречаются в российской культуре, где, по поверию людей, ты либо стал миллионером в 18, либо в 40 работаешь за гроши. Учитесь на примере Европы, где к 30 многие только определяются с профессией и начинают карьерный путь. Психолог расскажет вашему возлюбленному, что не нужно сравнивать себя с остальными, а важно оценивать себя относительно самостоятельно поставленных целей.

«Да никогда меня родители не любили»

Есть объективные факты, доказывающие небрежительное отношение родителей к воспитанию ребенка — домашнее насилие, необеспечение базовых потребностей, перекладывание роли родителя на бабушек и так далее. Но часто люди жалуются на старших без причины, пытаясь перевалить на них груз ответственности за несложившуюся судьбу. Одни обвиняют родителей в том, что те не оплатили им учебу, тогда как по сути они могли сами бесплатно поступить в университет. Другим кажется, что младших братьев и сестер любили больше — это тоже неправда. Психолог объяснит человеку, как ему справиться с негативом, признать ответственность за собственную жизнь и простить старших, если они действительно допускали ошибки.

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Практикующий таролог Мария приоткроет завесу тайны в любовной сфере для вашего знака зодиака.