Лев: гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Львы могут стать игрушкой собственных чувств, ощущений, воспоминаний. Для внушаемых, зависимых или чем-то ослабленных Львов возрастает риск попасть под чужое влияние, утратив собственную идентичность. Стоит найти занятие, обстановку или компанию, которые будут держать вас «на плаву» и поддерживать вашу связь с реальностью, вместо того, чтобы вовлекать вас в параллельные иллюзорные миры.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Льва

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