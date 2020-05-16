Дева: гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня Девы столкнутся с чужой загадочностью и непостоянством. За таким фасадом трудно увидеть истину: догадаться о чувствах партнера, распознать ловушку, расшифровать мотивы врага. К счастью, в подобных ситуациях вы не безоружны, вам достаточно иметь прочную точку опоры и верный ориентир. Им может стать надежный духовный компас в лице друга или учителя, либо ваш собственный «моральный кодекс».

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Девы

В сексуальной жизни некоторых Дев могут возникнуть какие-то проблемы, которые внесут напряжение в отношения с любимым человеком. Постарайтесь нейтрализовать разницу в интересах и нормализовать ситуацию. Для одиноких Дев этот день может быть насыщен романтическими встречами.

Финансовый гороскоп на сегодня для Девы

Девы смогут проявить свои лучшие деловые качества. Только стабильный и добросовестный труд способен будет привести вас сегодня к успеху. Постарайтесь делать все основательно, без спешки и в соответствии с планом. Нежелательно совершать банковские операции, размещать депозитные вклады и снимать проценты по ним.