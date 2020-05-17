Не рассчитывайте на обещания — финансовый гороскоп на 17 мая

Почему сегодня не нужно ждать помощи из вне и рассчитывать на чьи-то обещания?

Овен ‌‌

Сегодняшний день может стать для Овнов достаточно напряженным. Если перед вами стоят жесткие планы, и вы чувствуете, что можете не уложиться в график, то есть реальный риск срыва планов. Также, для сегодняшнего дня характерны задержки при выплате зарплаты, а также материальные убытки из-за технических поломок.

Телец

Это очень удачный день для безработных и тех Тельцов, кто занят поисками новой работы с более высокой зарплатой. Можно размещать резюме на сайтах по трудоустройству, проходить собеседования с потенциальными работодателями, участвовать в конкурсах на замещение вакантной должности. Вы можете найти работу в соответствии со своим профессиональным призванием.

Близнецы

Многие вопросы сегодняшнего дня близнецы смогут решить благодаря личному обаянию и умению правильно себя поставить в деловых отношения. Вам будут оказывать всестороннюю поддержку, потому что вы сможете расположить к себе окружающих. Сосредоточьтесь на тех делах, которые уже близки к завершению.

Рак ‌‌

Ракам рекомендуется активизировать деловые связи. Динамичный стиль общения в деловых контактах сегодня окажется наиболее предпочтительной тактикой поведения. В поле вашего зрения попадут люди, настроенные решительно и конкретно. И поэтому действовать нужно без промедлений и колебаний. Живите сиюминутными нуждами.

Лев ‌‌

Сегодня Львы могут почувствовать в себе огромный запас физических сил. Вы будете способны работать весьма напряженно в течение длительного времени, не зная усталости. Соответственно уровень доходов возрастет. Основная прибавка будет идти за счет интенсификации труда. Более всего преуспеют работники физического труда.

Дева ‌‌

Девы могут преуспеть в карьере. Сегодня пришло время оставить позади сомнения и начинать действовать решительно и смело. Звезды ждут от вас таких решений, которые вызревали в вас самих, а не являются чьим-то иным мнением. Также у вас складываются благоприятные отношения с вышестоящим начальством.

Весы ‌‌

Сегодня наиболее преуспеют в делах те Весы, кто работает в закрытых или охраняемых учреждениях, кто занимается расследованиями, научно-исследовательской работой, а также те, кто имеет несколько источников доходов помимо основной работы. Вместе с тем, это не лучший день для подписания договоров и индивидуального обслуживания клиентов.

Скорпион

Скорпионы способны расширить и укрепить свои деловые связи. Сегодня ваша сила – в способности использовать имеющиеся деловые связи для решения актуальных вопросов. При этом сегодняшний день хорош для всестороннего взаимообмена (товарами, информацией, связями). Экономнее расходуйте свои силы – их может не хватить для длительной работы.

Стрелец

Сегодняшний день складывается благоприятно для тех Стрельцов, кто работает в крупных организациях или в государственных структурах. Более всего преуспеют те, кто занимает руководящую должность и способен принимать ключевые решения. Направьте свои усилия на достижение конечной цели. И не позволяйте никому отвлечь вас от этого движения.

Козерог

Исключительно удачный день для тех Козерогов, кто оказался в дальней командировке или кто работает вдали от родного дома. Вы сможете значительно продвинуться вперед в получении более углубленных профессиональных знаний. Бизнесмены смогут расширить географию своего бизнеса. Надомники столкнутся с трудностями при выполнении своей работы.

Водолей

Сегодня у Водолеев могут ослабеть деловые контакты и связи. Поэтому нельзя рассчитывать на то, что данные вам обещания будут точно и своевременно исполнены. Наиболее преуспеют работники правоохранительных и налоговых органов власти, а также банковские служащие. Можно обращаться с запросами на открытие кредитной линии в банке.

Рыбы ‌‌

Сегодня у типичных Рыб неблагоприятный день для приобретения дорогих вещей и вообще для принятия финансовых решений. Дело в том, что вы будете склонны действовать импульсивно, принимая решения не столько опираясь на разум, сколько двигаясь вслед за своими эмоциями. Задачей дня должно стать не столько получение доходов, сколько сохранение от нерациональной растраты имеющихся финансовых ресурсов.

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