Телец: гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Тельцам сегодня необходимо учитывать высокий риск различных искажений. В сложившейся ситуации вам равно легко ошибиться относительно своего прошлого, настоящего и будущего. Достаточно одной неверной детали, чтобы «поплыла» картина в целом. Ваш взгляд на себя и других может быть поверхностным, сопровождаться колебанием настроений и мнений. С вашим природным реализмом будет уживаться вера в чудо.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Тельца

Тельцы в этот день могут почувствовать некоторую нестабильность в отношениях с объектом их симпатии. Не исключено, что эта ситуация потребует от вас необходимость в чем-то изменить свою привычную манеру поведения. С самого утра одинокие Тельцы будут полны оптимизма.

Финансовый гороскоп на сегодня для Тельца

У Тельцов сегодня благоприятный день для методичной работы над текущими делами. Попробуйте по-новому посмотреть на свои привычные дела. Возможно, вы поймете, что можно усовершенствовать, в каких вопросах можно скорректировать действия, чтобы в итоге добиться большей эффективности. Также можно принимать участие в творческих конкурсах и кастингах на замещение вакантной должности.