Аппетиты растут — гороскоп на 17 мая

24-25 лунные сутки. День начнется с повышенной эмоциональности или роста запросов, аппетитов.

Даже при хороших условия для действия, Луна в Рыбах может склонить к пассивности, рассеянности, благодушию и лени. Энергии добавит вера, надежда или источник позитива из прошлого. Это удачный момент для прощения, благородного жеста, доброго дела. Вечером Луна в Овне сформирует аспекты, помогающие активной интеллектуальной деятельности, экспресс-переговорам, синхронному переводу. Остаток дня хорошо посвятить анализу новостей, изучению альтернатив, корректировке плана, редактированию схемы, программы, документа, текста.

Овен ‌‌

Основную часть этого дня Овнам лучше провести в уединении, либо воздержаться от явной инициативы. Удача в это время будет зависеть от вашей способности использовать скрытые ресурсы. Не стоит упускать возможность вернуться в прошлое, завершить важный процесс или сделать тайное доброе дело. Вечером у вас появится новая энергия, станет яснее набор доступных вам путей или вариантов развития событий.

Телец

Сегодня Тельцы ощутят рост уверенности и оптимизма, получат моральную и эмоциональную подпитку от друзей или судьбы. Важные дела лучше закончить до прихода вечера, пока не иссяк источник веры и поддержки. К концу дня обстановка изменится. Не будет времени для основательной разработки плана, придется действовать по ситуации. Важно иметь запасной путь, возможность отступления или быстрого маневра.

Близнецы

Близнецам стоит отложить все инициативы до вечера. В дневные часы важно помнить о риске заблуждений и иллюзий, не слишком обольщаться надеждами и благими намерениями. Возможна удача за счет антикризисных мер, принятых ранее. Вечер подходит для общения, недолгих прогулок и поездок. Несмотря на противоречивые новости, перспектива событий станет яснее, появится больше порядка во временных планах.

Рак ‌‌

Для Раков сегодня комфортны дневные часы. Пока не настал вечер, вас будет поддерживать влиятельная сила, мечта, вера или надежда. Возможна удача за счет зарубежных связей. Можно использовать этот период суток для укрепления авторитета. В конце дня не исключается необычная новость, альтернативное предложение. Возможно неожиданное совещание. У вас может появиться обходной путь, параллельная цель.

Лев ‌‌

Днем у Львов будет мало энергии, либо часть ее уйдет в переживания. Возможно, вы мысленно погрузитесь в прошлое. При этом даже в неприятных воспоминаниях найдется хорошая сторона, на позитивной волне вы можете успеть сделать полезное дело. Новый виток новостей и переговоров сулит вечер. Это время нестандартных идей и предложений, вестей издалека. Вас привлекут два пути, варианта или канала связи.

Дева ‌‌

Сегодня Девам не стоит беспокоиться о дурных намерениях и нечестных действиях в свой адрес. Вплоть до вечера можно рассчитывать на везение, покровительство влиятельных сил, а также на благородство (или лень) потенциальных противников, оппонентов, конкурентов. Вечером ситуация изменится, но кризис маловероятен. Достаточно быть в курсе новостей или другим способом «держать руку на пульсе событий».

Весы ‌‌

Утром сохраняется зависимость Весов от обстановки или других факторов, но в любой ситуации такого рода можно надеяться на удачу. Даже если вы на волосок от болезни или другой неприятности, избежать худшего вам поможет счастливое стечение обстоятельств. Возможна помощь от семьи, земляков, с родины. Вечер подходит для переговоров, обучающих мероприятий, экскурсии, возобновления обратной связи.

Скорпион

Скорпионы могут вплоть до вечера пользоваться удачным для себя стечением событий. В это время на вас работают прежние достижения, возможна помощь от родни, коллег, соотечественников, благодарных клиентов, бывших пассий. Можно вновь обрести покровителя. Вечером вашего внимания могут требовать две задачи сразу, не помешает иметь альтернативный источник поддержки или одного помощника «на все руки».

Стрелец

До наступления вечера звезды советуют Стрельцам не мудрить и положиться на обстоятельства: они окажутся вполне удачными. Ожидается успех в практическом деле. Возможно расширение владений, получение компенсации. Вы можете помочь домочадцам или землякам. Вечер подскажет альтернативу, подходит для переговоров, компромисса, смены ракурса, уточнения планов, экспресс-анализа текста, идеи или ситуации.

Козерог

Козероги вплоть до вечера пребывают в полосе удачи, но использовать шанс им может мешать зависимость от настроения. Если не настроиться на нужную эмоциональную волну, вместо деловитости вероятны лень, благодушие, рассеянность, пассивное принятие подарков судьбы как должного. Вечером вы можете оказаться на распутье, важно изучить не один канал информации и проанализировать тему с разных сторон.

Водолей

Для Водолеев день начнется с приступа щедрости и расточительности, желания осуществить давнюю тайную мечту. Можно позволить себе многое, если есть скрытые резервы. Вечером откроет вам нужные официальные пути и каналы информации. Остаток дня хорошо провести за целевой перепиской или за умственной работой: анализом новостей, структурированием текста, изучением документа или компьютерной программы.

Рыбы ‌‌

Пока не настал вечер, Рыбы могут потворствовать своим растущим аппетитам. Возможностей будет больше, если у вас есть какие-то важные права и поблажки, например, вы принадлежите к льготной группе. Это период везения, поэтому стоит не только потреблять, но и немного поработать на свое благополучие. Вечером звезды советуют начинать любое дело со сбора сведений, изучения фактов, инструкций, отзывов.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.