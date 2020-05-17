Препятствия могут быть новой ступенью — любовный гороскоп на 17 мая

Почему сегодня не стоит расстраиваться из-за ссор и любых препятствий? Лучше спокойно решать проблемы.

Овен ‌‌

Некоторые Овны сегодня могут легко стать жертвой эмоциональной несдержанности. Если это заметит любимый человек, постарайтесь, чтобы ваше состояние не повлияло на вашу привычную манеру общения. В этот день у одиноких Овнов могут появиться новые соперники.

Телец

Трудности в общении с пассией могут встречаться на пути некоторых Тельцов буквально на ровном месте. Постарайтесь не пасть духом и попытайтесь гармонизировать ситуацию. Возможно, одиноким Тельцам придется принять непростое решение о дальнейшем развитии знакомства.

Близнецы

В личной жизни Близнецов возможно возникновение эмоционального напряжения с любимым человеком. У одиноких Близнецов сегодня есть уникальный шанс изменить свою личную жизнь к лучшему. Для этого постарайтесь проявить участие и заботу к человеку, который привлечет ваше внимание.

Рак ‌‌

У некоторых Раков в этот день может наблюдаться склонность к идеализации любимого человека. Звезды советуют постараться посмотреть на ситуацию более реалистично. Скорее всего, одиноким Ракам захочется возобновить некоторые контакты, а также обзавестись новыми.

Лев ‌‌

Сегодня Львам стоит держать свои эмоции под контролем. Звезды подсказывают, что рисковать отношениями со второй половинкой крайне нежелательно. Не исключено, что одинокие Львы в этот день будут чрезмерно сосредоточены на устройстве личной жизни.

Дева ‌‌

Звезды советуют многим Девам в этот день можно вести себя более эгоистично, чем обычно. Пора, наконец, обратить внимание второй половинки на свои проблемы и потребности. Перед одинокими Девами сегодня могут открыться новые прекрасные перспективы в поиске любви.

Весы ‌‌

Скорее всего, у Весов возникнет потребность в том, чтобы усмирить свой вспыльчивый характер. Это поможет вам избежать ненужных неприятностей в отношениях с пассией. Этот день для одиноких Весов может стать своеобразной стартовой площадкой

Скорпион

Если в этот день некоторым Скорпионам не удастся окончательно справиться с терзавшими их пару проблемами, тогда разрыва отношений, скорее всего, не избежать. Для одиноких Скорпионов это благоприятное время для того, чтобы блеснуть талантами или широкой эрудицией в кругу противоположного пола.

Стрелец

У многих Стрельцов сегодня может усилиться чувственность и сексуальная притягательность. Это поможет вам внести новые яркие краски в интимную жизнь. Главный секрет успеха в этот день для одиноких Стрельцов – продуманный план и неторопливые действия.

Козерог

Не исключено, что сегодняшний день окажется насыщенным событиями, которые оставят Козерогов в замешательстве. Лучшим решением может прояснение ситуацию. Одиноким Козерогам желательно воспользоваться возможностями, которые принесет им этот день.

Водолей

Если вы считаете, что у вас есть моральное право принимать решения за себя и вторую половинку, то, скорее всего, это заблуждение. Одинокие Водолеи, постарайтесь к любому препятствию отнестись как к новой ступени, которая поможет реализовать более масштабный план в будущем.

Рыбы ‌‌

Наступивший день, скорее всего, принесет Рыбам возможность разрешения самых непростых проблем, связанных с любимым человеком. Одиноким Рыбам нежелательно поддаваться влиянию интересующего их человека и под его давлением резко менять внешний облик.

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