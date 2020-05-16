Рыбы: гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Рыбы зависимы от своих сиюминутных капризов и давних слабостей. Более того, склонны все активнее им потакать. У вас может появиться желание реализовать старую прихоть: купить одежду, духи, подарок, украшение, красивую мелочь для дома или салона авто. При выборе лучше ориентироваться на свое чутье или на проверенные авторитеты, популярные советы и мнения домочадцев лишь собьют вас с толку.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Рыб

Не исключено, что сегодня привычные обязательства перед любимым человеком могут приобрести для Рыб новый, более глубокий смысл. Для одиноких Рыб этот день может быть временем, когда чужое вмешательство в устройство личной жизни оказывается особенно непродуктивным.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рыб

Сегодня звезды советуют Рыбам провести ревизию своих расходных и доходных статей бюджета. Подведение финансовых итогов за некий прошедший период даст вам много полезной информации. Возможно, это удержит вас от импульсивных финансовых расходов, столь характерных для сегодняшнего дня. Воздержитесь от покупок по кредитной карте.