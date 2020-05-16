Весы: гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Весов этот день лишит четких ориентиров. Может подвести вкус, чутье. Романтизм возьмет верх над практичностью, важные принципы могут меняться в угоду случайным желаниям. В некоторых ситуациях вам придется подстраиваться или притворяться. Вероятны промахи при выборе лекарств, косметики. Есть риск иллюзий в любви, в правовых, духовных и культурных вопросах. Возможна идеализация чужого менталитета.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Весов

Скорее всего, информация, полученная в этот день Весами, будет своевременной и нужной. Сейчас вы сможете правильно повести себя в острой ситуации, в которой вы оказались вместе с любимым человеком. Не исключено, что одинокие Весы окажутся в плену иллюзий.

Финансовый гороскоп на сегодня для Весов

У Весов благоприятный день для возобновления ранее прерванной деловой переписки. Внимательно проанализируйте свои деловые контакты. Возможно, вам придет в голову ценная идея о каком-то резервном направлении для сотрудничества. Вместе с тем, это не лучший день для персональных контактов с клиентами. По возможности старайте делегировать эту функция напарникам.