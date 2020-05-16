Скорпион: гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Скорпионам помогает разбираться в нюансах обстановки их тонкое чутье. День склоняет к непостоянству, любовным и другим интригам, сомнительным методам. К богатой палитре ваших личных чувств добавятся оттенки, спровоцированные общим фоном и порой не слишком подходящие вам по духу (например, чуждая вам эстетика, музыка или стиль общения). Гнуть свою линию или подстраиваться — выбор за вами.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Скорпиона

В отношениях с любимым человеком сегодня могут проявиться не самые лучшие стороны вашего характера. Сейчас для вас стоит решить менять ли некоторые черты своей личности или оставить все как есть. Одинокие Скорпионы сегодня могут воспринимать жизнь чересчур мечтательно.

Финансовый гороскоп на сегодня для Скорпиона

Сегодняшний день у Скорпионов может сложиться неудачно с точки зрения результативности при выполнении текущей работы. Возможно, вам придется браться за множество дел и не довести ни одного из них до завершения. Особую сложность представляют взаимоотношения с коллегами по трудовому коллективу. Воздержитесь от критики в их адрес.