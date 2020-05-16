Близнецы: гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня Близнецам трудно «навести резкость» на любую ситуацию. Вплоть до ночи нестабильны и собственные желания, и чужие настроения. Смещен или расплывчат фокус внимания. Легко пойти вслед за ожившей мечтой, давним миражом. Не время строить планы, делать выбор, верить своим симпатиям. Безопаснее отложить покупки и платежи, вступление в должность, решение в сфере любви, финансов, имиджа, эстетики.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Близнецов

В личной жизни многих Близнецов сегодня мало что изменится. Правда, нелишним будет упорядочить распорядок дня и внести больше определенности в ритм жизни. Одиноким Близнецам сегодня следует соблюдать особую осторожность, поскольку возрастает риск пострадать от невольного обмана.

Финансовый гороскоп на сегодня для Близнецов

Близнецы смогут извлечь пользу из своих прошлых ошибок. Это благоприятный день для пересмотра некоторых своих подходов в работе и корректировок. Внутренняя работа над ошибками будет весьма продуктивной. Подумайте, попробуйте проанализировать и разобраться в причинах каких-то ваших неудач в последнее время. Это поможет вам быстрее двигаться вперед.