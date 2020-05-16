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Козерог: гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня3 часа назад
Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Козерогам этот день позволяет проверить степень своей чувствительности и уровень интуиции. Любые впечатления будут пропускаться сквозь внутренний эмоциональный фильтр, вызывать определенные воспоминания и ассоциации. Сложная сторона дня - сентиментальность, нехватка ясности, честности, цельности, конкретики. Вместо реального сочувствия, информации или помощи может иметь место ложь, притворство.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Козерога

Козерогам не следует ожидать от второй половинки каких-то невероятных достижений. Звезды рекомендуют снизить планку требований к пассии и наслаждаться спокойным и гармоничным общением. Возможно, одинокие Козероги сегодня будут действовать на свой страх и риск.

Финансовый гороскоп на сегодня для Козерога

Если Козероги будут просто выполнять свое дело честно и добросовестно, то это будет наилучшей стратегией поведения. Делайте все возможное, но без излишнего фанатизма. Самое главное – не ставить перед собой задачу непременно закончить какое-то дело. Именно на стадии завершения дел и проектов вы и можете столкнуться с наибольшими осложнениями

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