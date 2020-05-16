Овен: гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Овнам стоит учесть, что этот день способствует оживлению старых иллюзий. Велика вероятность оказаться жертвой одной из них (особенно, если вы эмоциональны, впечатлительны, ослаблены недомоганием или другим обстоятельством). Возрастет уязвимость, риск обмана в любви, заражения, неверного выбора. Важно противостоять не только внешним влияниям, но и своим вредным тайным привычкам и зависимостям.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Овна

Астрологические влияния этого дня благоприятствуют развитию личных отношений многих Овнов. Не исключено повышение сексуального влечения. Установить взаимопонимание с представителями противоположного пола в этот день одиноким Овнам будет особенно просто.

Финансовый гороскоп на сегодня для Овна

Эмоциональное состояние Овнов может стать проблемой для деловой активности. Если вы сможете справиться со своими трудно контролируемыми эмоциями, то у вас будет хороший шанс преуспеть в деловом партнерском сотрудничестве. Обращайте особое внимание на тех людей, которые будут появляться в поле вашего зрения – предложения, исходящие от них, будут перспективными.