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Водолей: гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня3 часа назад
Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня многим Водолеям будет сложно удержаться от стихийного шоппинга (особенно, если есть желание побаловать себя и близких, любимых людей приятными мелочами). Звезды предостерегают от чрезмерной рассеянности и доверчивости на этом пути, иначе возможны мелкие обманы, иллюзии и убытки. Но лишать себя радостей тоже не стоит: день пробуждает тягу к сладостям, вкусным напиткам и другим лакомствам.

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Любовный гороскоп на сегодня для Водолея

Водолеям стоит вести себя максимально корректно, чтобы добиться взаимопонимания с любимым человеком. В этом случае вам будет несложно убедить пассию в правоте своих аргументов. Сегодня одинокие Водолеи рискуют потратить массу драгоценного времени на бесполезные контакты.

Финансовый гороскоп на сегодня для Водолея

Достаточно сложно пойдут сегодня дела у тех Водолеев, кто имеет отношение к посредническому и торговому бизнесу. Ваши товары и услуги могут не пользоваться высоким спросом. Воздержитесь от заключения торговых сделок с оптовыми партиями товара. Не следует никому доверять на слово. Некоторые обещания так и останутся неисполненными.

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