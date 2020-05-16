Стрелец: гороскоп на сегодня, 16 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Чтобы использовать события этого дня с пользой для себя, Стрельцам нужно тонко почувствовать его атмосферу, осознать свои возможности и чужие нужды. Психологически, сегодня важно быть на одной волне с окружающими, уместь сгладить намечающийся конфликт и закрыть на что-то глаза. Практически, секрет удачи будет крыться в вашей ресурсности, готовности быть спонсором, опорой или хранителем ценностей.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Стрельца

Стрельцам в отношениях со второй половинкой не рекомендуется отстаивать свои лидерские позиции. Будет лучше, если вы свои жизненные силы настойчиво направят на поиск баланса интересов. Звезды рекомендуют одиноким Стрельцам отдать предпочтение отношениям которые уже прошли проверку временем.

Финансовый гороскоп на сегодня для Стрельца

Это благоприятный день для тех Стрельцов, кто работает в партнерском бизнесе, где нет строгой субординации нижестоящих перед вышестоящими по должности. Работа на равных с партнерами будет доставлять вам удовольствие, поскольку вопросы будут решаться вполне профессионально. Главное условие успеха – ваша личная ответственность за результаты труда.