Не торопитесь расстаться с деньгами — финансовый гороскоп на 18 мая

Почему сегодня стоит совершать даже мелкие покупки осознанно?

Овен ‌‌

В первой половине дня звезды советуют Овнам вначале хорошенько продумать свои предстоящие действия и не торопиться предпринимать инициативы. Не поддавайтесь эмоциям, действуйте с опорой на разум. Вторая половина дня складывается более успешно с точки зрения поступления доходов. Можно принимать рациональные финансовые решения.

Телец

В первой половине дня Тельцы могут испытать чувство неуверенности в тех или иных своих поступках. Кроме внутренних сомнений вы можете столкнуться с некими внешними ограничениями. Так или иначе, вы не сможете действовать в свободном режиме. Вторая половина дня располагает к сотрудничеству в коллективном труде.

Близнецы

Первая половина дня складывается для Близнецов весьма нестабильно. Вас могут отвлекать на множество мелких дел и вопросов, и это будет не сконцентрированная хаотическая деятельность. Вторая половина дня складывается благоприятно для формирования доверительных отношений с начальством. Если вы занимаете руководящую должность, то ждите прихода важной информации.

Рак ‌‌

В первой половине дня Ракам будет труднее добиться результата в работе, поскольку внешние обстоятельства могут часто меняться, внося сумбур и хаос в ваши планы. Однако чем ближе к концу дня, тем гармоничнее пойдут ваши дела. Может так случиться, что некоторые виды работ вообще не потребуется делать. Наиболее важные дела отложите на конец дня.

Лев ‌‌

Это не лучший день для тех Львов, кто оказался в командировке или проходит курс профессионального обучения. В первой половине дня желательно воздержаться от сдачи аттестационных экзаменов, поскольку в самый ответственный момент вы можете забыть ответ. В конце дня старайтесь что-то кардинально поменять в своей работе, чтобы повысить ее эффективность.

Дева ‌

У Дев многое будет зависеть от времени дня, в которое совершается работа. В первой половине дня воздержитесь от финансовых заимствований и проведения банковских платежей. Из-за сбоя в операционной системе или ошибки при вводе данных к оплате, ваш денежный перевод может зависнуть или придти с существенной задержкой. В конце дня хорошее время для обмена мнений и контактов с иностранцами.

Весы ‌‌

Весам в первой половине дня рекомендуется воздержаться от ведения переговоров. Психологическая обстановка при общении с потенциальными деловыми партнерами не располагает к стабильности в договоренностях. Во второй половине дня на вашу банковскую карту может поступить ожидаемый платеж. Можно делать покупки по кредитной карте.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионы могут чувствовать некоторое недомогание. Старайтесь не перенапрягаться на работе и равномернее распределяйте нагрузку. Иначе вам может не хватить энергии для того, чтобы выполнить запланированный объем работы. Вторая половина дня складывается благоприятно для работников салонов красоты, и тех, кто имеет отношение к индустрии моды и развлечений.

Стрелец

В первой половине дня звезды не советуют Стрельцам заниматься обменом валюты и оптовыми закупками товара с целью перепродажи. В творческой работе характерным будет хаос и неопределенность. Старайтесь воздерживаться от попыток что-либо усовершенствовать. Вторая половина дня располагает к спокойному и гармоничному выполнению текущей работы.

Козерог

Козерогам с утра рекомендуется воздержаться от важных и ответственных дел. Не планируйте на первую половину дня завершение каких-то работ и проектов. Также это не лучшее время для подведения итогов работы и подсчета баланса своих расходов и доходов – здесь может быть допущена ошибка. Вторая половина дня благоприятствует торговцам.

Водолей

Если Водолеям требуется сделать важный телефонный звонок, то сделайте его в конце рабочего дня. Утренние часы не располагают к гармоничным контактам и наведению деловых связей. Вторая половина дня благоприятствует извлечению прибыли из сделок с недвижимостью. Также ускоренным темпом могут пойти коммунальные и ремонтно-строительные работы.

Рыбы ‌‌

Рыбам рекомендуется воздержаться от принятия финансовых решений. Не торопитесь расставаться со своими деньгами в первой половине дня. В это время вы будете склонны совершать покупки под влиянием эмоционального импульса. А это ведет к нерациональным и часто ненужным расходам. Вторая половина дня складывается удачно для консультантов и торговцев.