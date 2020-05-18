За что все боятся ретроградного Меркурия

Астролог Лилия Гаевая — о 7 фактах, которые нужно знать всем, кому интересна астрология, и о том, что нас ждет грядущим летом

Ретроградным Меркурием пугают нас по три раза в год. Обыватель ведется и впадает в некоторую панику, которую могут использовать в своих целях самые разные люди и организации. Но о Ретроградном Меркурии надо знать несколько фактов:

1) Не только Меркурий, но и все остальные планеты также могут быть ретроградными.

2) Под ретроградным движением мы понимаем восприятие наблюдателем с Земли, которому кажется, что планета движется в обратном направлении. На самом деле, разумеется, никакие планеты в обратном направлении не движутся.

3) Меркурий бывает ретроградным трижды в год, каждая такая фаза продолжается 40 дней, в совокупности это 120 дней — треть года.

4) Гораздо реже, чем Меркурий, ретроградной бывает Венера — 1 раз в 1,5 года, а по продолжительности ретроградной фазы она не отличается от Меркурия — примерно полтора месяца.

5) Марс бывает ретроградным 1 раз в 2 года, а фаза длится 2 месяца, что больше, чем у Венеры и Меркурия.

6) Юпитер и Сатурн ретроградны 1 раз в год на протяжении 4 месяцев, то есть весь летний период.

7) Уран, Нептун и Плутон бывают ретроградными также 1 раз в год, но фаза продолжается по 5—6 месяцев — дольше, чем у всех остальных планет.

Ознакомившись с фактами, мы видим, что ретроградность планет представляет собой вполне нормальное явление. Ничего из разряда «беда, мы пропали, прячься и ничего не делай», в этом явлении нет. Никакой угрозы человечеству, здоровью или психике людей ретроградное движение планет не несет.

Но в современном обществе любят хайп. И этот хайп старательно поднимают вокруг Ретроградного Меркурия. Про Ретромеркурий любят писать средства массовой информации, рассуждать астрологи и экстрасенсы. Под воздействием информационных потоков обычный человек и начинает обращать на такую фазу Меркурия особое внимание.

Между тем, Меркурий — планета, символизирующая самые нужные предпринимателям и вообще деловым людям качества: коммуникабельность, мобильность, информированность, связи, обучение, хитрость, склонность к торговле, деловое мышление, способность к решению множественных задач. Также Меркурий символизирует документы. Поэтому во время ретроградной фазы все перечисленные качества и процессы, которые символизирует планета, будут путаться и теряться. Появятся ошибки и сомнения в том, правильно ли вы все делали.

Ретроградная фаза Меркурия будет длиться с 18 июня по 12 июля, при этом самыми ощутимыми будут дни с 15 июня по 30 июня и с 9 июля по 15 июля. Затронет этот процесс всех по-разному. Ведь все мы разные, и у каждого свой неповторимый гороскоп и своя судьба.

Однако есть некоторые общие рекомендации, стандартные для всех. Итак, что можно посоветовать в то время, когда Меркурий находится в процессе ретроградного движения?

- Возобновляйте старые, некогда утраченные связи;

- Разбирайте старые и потерявшиеся документы;

- Возвращайтесь к незавершенным проектам;

- Медитируйте и развивайте интуицию;

- Старайтесь заново освоить учебный материал, прежде не понятый или неосвоенный;

- Тщательно перепроверяйте все даты и договоренности;

- Будьте внимательны к мелочам.

Есть и рекомендации по поводу того, что не стоит делать в ретроградную фазу Меркурия. Во-первых, не советую заводить питомцев — домашних животных, птиц, рыб. Во-вторых, не стоит покупать технику и автомобили. В-третьих, новые важные знакомства целенаправленно заводить также не стоит, как и принимать решение о новой работе. В-четвертых, не рекомендуется планировать путешествия, поездки, торопиться и суетиться. В-пятых, помните, что Меркурий — известный плут, поэтому доверять сказанным словам в это время также не стоит.

Но самое главное — помните, что Ретроградный Меркурий — не повод закрываться дома и вести уединенный образ жизни. Каждый период дается нам для чего-либо и бояться или прятаться — неправильная стратегия. Это все равно, что вам дали бы карту, а вы, увидев повороты и горы, отказались бы идти к намеченной цели. Ведь жизнь тем и интересна, что всегда удивляет нас и дает новые возможности. Ваша задача — использовать их правильно!

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