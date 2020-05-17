Овен: гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Основную часть этого дня Овнам лучше провести в уединении, либо воздержаться от явной инициативы. Удача в это время будет зависеть от вашей способности использовать скрытые ресурсы. Не стоит упускать возможность вернуться в прошлое, завершить важный процесс или сделать тайное доброе дело. Вечером у вас появится новая энергия, станет яснее набор доступных вам путей или вариантов развития событий.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Овна

Некоторые Овны сегодня могут легко стать жертвой эмоциональной несдержанности. Если это заметит любимый человек, постарайтесь, чтобы ваше состояние не повлияло на вашу привычную манеру общения. В этот день у одиноких Овнов могут появиться новые соперники.

Финансовый гороскоп на сегодня для Овна

Сегодняшний день может стать для Овнов достаточно напряженным. Если перед вами стоят жесткие планы, и вы чувствуете, что можете не уложиться в график, то есть реальный риск срыва планов. Также, для сегодняшнего дня характерны задержки при выплате зарплаты, а также материальные убытки из-за технических поломок.