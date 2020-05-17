Весы: гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Утром сохраняется зависимость Весов от обстановки или других факторов, но в любой ситуации такого рода можно надеяться на удачу. Даже если вы на волосок от болезни или другой неприятности, избежать худшего вам поможет счастливое стечение обстоятельств. Возможна помощь от семьи, земляков, с родины. Вечер подходит для переговоров, обучающих мероприятий, экскурсии, возобновления обратной связи.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Весов

Скорее всего, у Весов возникнет потребность в том, чтобы усмирить свой вспыльчивый характер. Это поможет вам избежать ненужных неприятностей в отношениях с пассией. Этот день для одиноких Весов может стать своеобразной стартовой площадкой.

Финансовый гороскоп на сегодня для Весов

Сегодня наиболее преуспеют в делах те Весы, кто работает в закрытых или охраняемых учреждениях, кто занимается расследованиями, научно-исследовательской работой, а также те, кто имеет несколько источников доходов помимо основной работы. Вместе с тем, это не лучший день для подписания договоров и индивидуального обслуживания клиентов.