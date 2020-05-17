Водолей: гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Для Водолеев день начнется с приступа щедрости и расточительности, желания осуществить давнюю тайную мечту. Можно позволить себе многое, если есть скрытые резервы. Вечером откроет вам нужные официальные пути и каналы информации. Остаток дня хорошо провести за целевой перепиской или за умственной работой: анализом новостей, структурированием текста, изучением документа или компьютерной программы.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Водолея

Если вы считаете, что у вас есть моральное право принимать решения за себя и вторую половинку, то, скорее всего, это заблуждение. Одинокие Водолеи, постарайтесь к любому препятствию отнестись как к новой ступени, которая поможет реализовать более масштабный план в будущем.

Финансовый гороскоп на сегодня для Водолея

Сегодня у Водолеев могут ослабеть деловые контакты и связи. Поэтому нельзя рассчитывать на то, что данные вам обещания будут точно и своевременно исполнены. Наиболее преуспеют работники правоохранительных и налоговых органов власти, а также банковские служащие. Можно обращаться с запросами на открытие кредитной линии в банке.