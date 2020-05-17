Признайтесь в своих чувствах — любовный гороскоп на 18 мая

Почему сегодня нужно чаще говорить о своих чувствах второй половинке?

Овен ‌‌

У некоторых Овнов взаимопонимание с любимым человеком может оказаться под угрозой. Скорее всего, причиной этому могут стать неприятные воспоминания. У одиноких Овнов на протяжении дня может резко и без видимой причины меняться настрой на будущее.

Телец

В этот день многие Тельцы могут проявить себя нежными и верными партнерами. Для одиноких Тельцов сегодня подходящий день, чтобы прояснить отношения. Если неизвестность мешала определиться в дальнейших действиях, смелее начинайте разговор и выясните намерения поклонника.

Близнецы

В отношениях с любимым человеком у Близнецов не исключены небольшие досадные недоразумения. Они могут перерасти в более серьезные осложнения, если вы вовремя не проявите готовность идти на некоторые уступки. К одиноким Близнецам придет понимание того, что они могут вернуться к своим планам, которые были по каким-то причинам отложены.

Рак ‌‌

Звезды советуют Ракам провести день наедине с любимым человеком. Сейчас вы с легкостью идете навстречу друг другу и проявляете удивительное единодушие по важным вопросам. Одинокие Раки, этот день идеально подходит для принятия судьбоносных решений.

Лев ‌‌

Невзирая на то, что звезды сегодня благосклонны не ко всем Львам, постарайтесь не отказываться от своих планов и переломить ситуацию в свою пользу. Если пустить проблему на самотек, впоследствии вам будет еще труднее наладить отношения с пассией. У одиноких Львов усилится восприимчивость.

Дева ‌‌

Звезды советуют Девам в этот день не отходить от привычных способов взаимодействия с любимым человеком. Напротив, попытки привнесения новизны в ваш союз могут обернуться непредвиденными осложнениями. Для одиноких Дев сегодня особое значение сыграет наблюдательность.

Весы ‌‌

В этот день многим Весам особенно пригодится умение видеть в любой ситуации и положительные, и отрицательные стороны. Возможно, в этот день одиноким Весам не удастся пообщаться с интересующим их человеком. Однако у вас появится время на размышления возможных перспектив ваших отношений.

Скорпион

Сегодня некоторые Скорпионы склонны воспринимать отношения с объектом своей страсти сквозь призму эмоций. Поэтому вряд ли ваше видение событий будет объективным. У одиноких Скорпионов в этот день повышается риск попадания в весьма пикантную ситуацию.

Стрелец

Изменение имиджа позволит многим Стрельцам почувствовать уверенность в собственных силах. Однако, если у вас появится искушение проверить глубину чувств второй половинки, не стоит заходить слишком далеко. Одинокие Стрельцы, будьте внимательны к информации, заключенной во сне.

Козерог

Не исключено, что Козероги в этот день особенно будут нуждаться в поддержке любимого человека. Потребность в этом может возникнуть по разным причинам, главное - не скрывать их от второй половинки. Звезды советуют одиноким Козерогам меньше рассказывать о своих проблемах.

Водолей

Сегодня многие Водолеи могут быть настроены на лирический лад. Скорее всего, вам ничего не помешает наслаждаться сладкими мечтами о счастливом будущем с любимым человеком. У одиноких Водолеев в этот день возможно долгожданное романтическое свидание.

Рыбы ‌‌

Звезды обещают Рыбам отличный день. Скорее всего, вам не придется переживать из-за отношений с любимым человеком. Одинокие Рыбы, если какой-то человек интересуется вами, это не значит, что он мечтает о романтической связи. Возможно, вы привлекаете внимание как приятный человек, но любовной страсти здесь нет и в помине.