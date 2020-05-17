Рыбы: гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Пока не настал вечер, Рыбы могут потворствовать своим растущим аппетитам. Возможностей будет больше, если у вас есть какие-то важные права и поблажки, например, вы принадлежите к льготной группе. Это период везения, поэтому стоит не только потреблять, но и немного поработать на свое благополучие. Вечером звезды советуют начинать любое дело со сбора сведений, изучения фактов, инструкций, отзывов.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Рыб

Наступивший день, скорее всего, принесет Рыбам возможность разрешения самых непростых проблем, связанных с любимым человеком. Одиноким Рыбам нежелательно поддаваться влиянию интересующего их человека и под его давлением резко менять внешний облик.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рыб

Сегодня у типичных Рыб неблагоприятный день для приобретения дорогих вещей и вообще для принятия финансовых решений. Дело в том, что вы будете склонны действовать импульсивно, принимая решения не столько опираясь на разум, сколько двигаясь вслед за своими эмоциями. Задачей дня должно стать не столько получение доходов, сколько сохранение от нерациональной растраты имеющихся финансовых ресурсов.