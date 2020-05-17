Телец: гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Тельцы ощутят рост уверенности и оптимизма, получат моральную и эмоциональную подпитку от друзей или судьбы. Важные дела лучше закончить до прихода вечера, пока не иссяк источник веры и поддержки. К концу дня обстановка изменится. Не будет времени для основательной разработки плана, придется действовать по ситуации. Важно иметь запасной путь, возможность отступления или быстрого маневра.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Тельца

Трудности в общении с пассией могут встречаться на пути некоторых Тельцов буквально на ровном месте. Постарайтесь не пасть духом и попытайтесь гармонизировать ситуацию. Возможно, одиноким Тельцам придется принять непростое решение о дальнейшем развитии знакомства.

Финансовый гороскоп на сегодня для Тельца

Это очень удачный день для безработных и тех Тельцов, кто занят поисками новой работы с более высокой зарплатой. Можно размещать резюме на сайтах по трудоустройству, проходить собеседования с потенциальными работодателями, участвовать в конкурсах на замещение вакантной должности. Вы можете найти работу в соответствии со своим профессиональным призванием.