Ждите интригующих встреч — гороскоп на 18 мая

25-26 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне дает энергию для общения и помогает легко относиться к нестандартным ситуациям.

Заинтригуют случайные встречи и письма, смешные и странные случаи, нетипичные симптомы болезни. Разные мнения дополнят друг друга, дадут материал для сравнений, высветят тему в ином ракурсе. Временный хаос не страшен: паззлы сложатся в будущем. Свою позицию лучше подать в форме шутки, альтернативы или вопроса. Комментаторам важно чем-то выделяться: особым юмором, сленгом, тембром голоса. Игра масок и подмена понятий привлекут манипуляторов. Возможны комплименты с «задней мыслью», обидные шутки.

Овен ‌‌

Сегодня жизнь даст Овнам много дополнительной информации, материала для размышлений, сравнений, шуток. Если все это лишь запутывает картину, не огорчайтесь: однажды паззлы сложатся. Часть сведений коснется прошлого. Возрастает вероятность нечаянных встреч в дороге или на перекрестках виртуального пространства. День подходит для учебы, прогулок, коротких поездок, поддержки параллельных связей.

Телец

Сегодня одно из важных качеств для Тельцов - общительность, а самая большая ценность - осведомленность. Чем больше вы поддержите связей (или, чем больше изучите информационных каналов), тем меньше сделаете ошибок. Желательно учитывать циркулирующие вокруг слухи в разных, порой смешных вариантах: сложив их, вы получите более полную картину. Звезды напоминают, что сейчас нельзя спешить с выводами.

Близнецы

Сегодня Близнецы не останутся без последних сводок новостей, будут получать их из альтернативных или параллельных источников. Это один из дней, когда можно отложить ответственные начинания и рутину, чтобы посвятить себя целиком обсуждению животрепещущего вопроса. Пока отсутствуют важные критерии отсева информации, вы вправе собирать все доступные вам сведения в любом формате, включая сплетни.

Рак ‌‌

Для Раков сегодня актуальны сбор мнений и сравнение вариантов. Личную позицию окажется выработать трудно, в чем не будет вашей вины. Любые переговоры или информационные поиски пойдут по кругу. Ваше мнение может быть осмеяно. Не стоит спешить с подписанием документа, выполнением указаний. Если вы руководитель, не время отдавать приказ: он будет неясно изложен или неверно понят, вызовет пересуды.

Лев ‌‌

Этот день Львы могут целиком посвятить свободному общению и работе с новостями из неформальных источников. Много интересного вам поведают между делом ваши попутчики, старые приятели, корреспонденты из разных городов и стран. Чтобы узнать больше, продемонстрируйте любознательность и активнее поддержите остроумную вольную беседу: тогда вы услышите противоположные или дополняющие друг друга мнения.

Дева ‌‌

Сегодня Девам нужно быть в курсе критичной для них темы. Пригодится лишний канал связи, информатор в стане врага. В общении будет важен стиль изложения мнений. Чтобы вас различили в общем хоре комментаторов, придется блеснуть тем или иным спецэффектом: черным юмором, необычным тембром голоса. Решив посмеяться над происками недоброжелателей, знайте в этом меру: сейчас они обидчивы и злопамятны.

Весы ‌‌

У Весов сегодня есть хорошее поле для оттачивания дипломатических навыков. Собеседники будут ценить вас за ваше понимание их нестандартного чувства юмора. Любую тему удастся обсудить с разных сторон, при этом самые противоречивые мнения будут самыми интересными. Будет о чем поговорить с супругом, партнером. Возможны параллельные переговоры. Насыщенный день для переводчиков, юристов, посредников.

Скорпион

Сегодня Скорпионов всюду преследуют двойственные или забавные моменты. Возможны странные просьбы клиентов, нетипичные симптомы болезней, замены лекарств или товаров. Нужна терпимость к нетрадиционному юмору окружающих. Ориентироваться в потоке событий вам поможет общительность. Она позволит быстрее схватывать новые термины, находить нужные слова и подходящие решения в неоднозначных ситуациях.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам оттачивать свое искусство слова. Особое значение имеют дипломатические, переводческие и юмористические таланты. Может пригодиться умение говорить комплименты, знание правовой тематики. Обстоятельства помогают обратить в шутку серьезный разговор, позволяют невзначай обронить заманчивое предложение или обидный намек. Неплохой день для выступления перед аудиторией.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам не зацикливаться в точке двойственности: это лучший способ зайти в тупик или начать бегать по кругу, нагнетая напряжение. В непонятной ситуации лучше забыть про планы и действовать по обстановке. Важно сразу искать отзывы, инструкции, нешаблонные подсказки. Можно найти их у бывших коллег или партнеров. Доступные варианты полезно расписать или проговорить вслух.

Водолей

Водолям стоит посвятить этот день общению и решению неординарных задач. Ставку лучше сделать на нестандартные варианты, а также на коллегиальное мнение: ограничившись своим видением ситуации, вы сузите свой кругозор. Стоит прислушаться к мнению окружающих, независимо от их пола, возраста и статуса. Возможны смешные ситуации в дороге, забавные комментарии, случайные приятные сообщения и встречи.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды подсказывают, что сегодняшние задачи далеки от шаблонных, как и методы их решения. Легко промахнуться (особенно, если нервничать). Предложенные условия, темпы, варианты часто не будут совпадать с вашими запросами. Возможны активные переговоры с близким кругом людей, поиски дополнительной информации, дубля, подходящего аналога. Велик риск брака вещей, возвратных и обменных операций.