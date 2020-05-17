Ждите интригующих встреч — гороскоп на 18 мая

25-26 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне дает энергию для общения и помогает легко относиться к нестандартным ситуациям.
Заинтригуют случайные встречи и письма, смешные и странные случаи, нетипичные симптомы болезни. Разные мнения дополнят друг друга, дадут материал для сравнений, высветят тему в ином ракурсе. Временный хаос не страшен: паззлы сложатся в будущем. Свою позицию лучше подать в форме шутки, альтернативы или вопроса. Комментаторам важно чем-то выделяться: особым юмором, сленгом, тембром голоса. Игра масок и подмена понятий привлекут манипуляторов. Возможны комплименты с «задней мыслью», обидные шутки.
Сегодня жизнь даст Овнам много дополнительной информации, материала для размышлений, сравнений, шуток. Если все это лишь запутывает картину, не огорчайтесь: однажды паззлы сложатся. Часть сведений коснется прошлого. Возрастает вероятность нечаянных встреч в дороге или на перекрестках виртуального пространства. День подходит для учебы, прогулок, коротких поездок, поддержки параллельных связей.
Сегодня одно из важных качеств для Тельцов - общительность, а самая большая ценность - осведомленность. Чем больше вы поддержите связей (или, чем больше изучите информационных каналов), тем меньше сделаете ошибок. Желательно учитывать циркулирующие вокруг слухи в разных, порой смешных вариантах: сложив их, вы получите более полную картину. Звезды напоминают, что сейчас нельзя спешить с выводами.
Сегодня Близнецы не останутся без последних сводок новостей, будут получать их из альтернативных или параллельных источников. Это один из дней, когда можно отложить ответственные начинания и рутину, чтобы посвятить себя целиком обсуждению животрепещущего вопроса. Пока отсутствуют важные критерии отсева информации, вы вправе собирать все доступные вам сведения в любом формате, включая сплетни.
Для Раков сегодня актуальны сбор мнений и сравнение вариантов. Личную позицию окажется выработать трудно, в чем не будет вашей вины. Любые переговоры или информационные поиски пойдут по кругу. Ваше мнение может быть осмеяно. Не стоит спешить с подписанием документа, выполнением указаний. Если вы руководитель, не время отдавать приказ: он будет неясно изложен или неверно понят, вызовет пересуды.
Этот день Львы могут целиком посвятить свободному общению и работе с новостями из неформальных источников. Много интересного вам поведают между делом ваши попутчики, старые приятели, корреспонденты из разных городов и стран. Чтобы узнать больше, продемонстрируйте любознательность и активнее поддержите остроумную вольную беседу: тогда вы услышите противоположные или дополняющие друг друга мнения.
Сегодня Девам нужно быть в курсе критичной для них темы. Пригодится лишний канал связи, информатор в стане врага. В общении будет важен стиль изложения мнений. Чтобы вас различили в общем хоре комментаторов, придется блеснуть тем или иным спецэффектом: черным юмором, необычным тембром голоса. Решив посмеяться над происками недоброжелателей, знайте в этом меру: сейчас они обидчивы и злопамятны.
У Весов сегодня есть хорошее поле для оттачивания дипломатических навыков. Собеседники будут ценить вас за ваше понимание их нестандартного чувства юмора. Любую тему удастся обсудить с разных сторон, при этом самые противоречивые мнения будут самыми интересными. Будет о чем поговорить с супругом, партнером. Возможны параллельные переговоры. Насыщенный день для переводчиков, юристов, посредников.
Сегодня Скорпионов всюду преследуют двойственные или забавные моменты. Возможны странные просьбы клиентов, нетипичные симптомы болезней, замены лекарств или товаров. Нужна терпимость к нетрадиционному юмору окружающих. Ориентироваться в потоке событий вам поможет общительность. Она позволит быстрее схватывать новые термины, находить нужные слова и подходящие решения в неоднозначных ситуациях.
Сегодня звезды советуют Стрельцам оттачивать свое искусство слова. Особое значение имеют дипломатические, переводческие и юмористические таланты. Может пригодиться умение говорить комплименты, знание правовой тематики. Обстоятельства помогают обратить в шутку серьезный разговор, позволяют невзначай обронить заманчивое предложение или обидный намек. Неплохой день для выступления перед аудиторией.
Сегодня звезды советуют Козерогам не зацикливаться в точке двойственности: это лучший способ зайти в тупик или начать бегать по кругу, нагнетая напряжение. В непонятной ситуации лучше забыть про планы и действовать по обстановке. Важно сразу искать отзывы, инструкции, нешаблонные подсказки. Можно найти их у бывших коллег или партнеров. Доступные варианты полезно расписать или проговорить вслух.
Водолям стоит посвятить этот день общению и решению неординарных задач. Ставку лучше сделать на нестандартные варианты, а также на коллегиальное мнение: ограничившись своим видением ситуации, вы сузите свой кругозор. Стоит прислушаться к мнению окружающих, независимо от их пола, возраста и статуса. Возможны смешные ситуации в дороге, забавные комментарии, случайные приятные сообщения и встречи.
Рыбам звезды подсказывают, что сегодняшние задачи далеки от шаблонных, как и методы их решения. Легко промахнуться (особенно, если нервничать). Предложенные условия, темпы, варианты часто не будут совпадать с вашими запросами. Возможны активные переговоры с близким кругом людей, поиски дополнительной информации, дубля, подходящего аналога. Велик риск брака вещей, возвратных и обменных операций.