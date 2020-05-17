Скорпион: гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Скорпионы могут вплоть до вечера пользоваться удачным для себя стечением событий. В это время на вас работают прежние достижения, возможна помощь от родни, коллег, соотечественников, благодарных клиентов, бывших пассий. Можно вновь обрести покровителя. Вечером вашего внимания могут требовать две задачи сразу, не помешает иметь альтернативный источник поддержки или одного помощника «на все руки».

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Скорпиона

Если в этот день некоторым Скорпионам не удастся окончательно справиться с терзавшими их пару проблемами, тогда разрыва отношений, скорее всего, не избежать. Для одиноких Скорпионов это благоприятное время для того, чтобы блеснуть талантами или широкой эрудицией в кругу противоположного пола.

Финансовый гороскоп на сегодня для Скорпиона

Скорпионы способны расширить и укрепить свои деловые связи. Сегодня ваша сила – в способности использовать имеющиеся деловые связи для решения актуальных вопросов. При этом сегодняшний день хорош для всестороннего взаимообмена (товарами, информацией, связями). Экономнее расходуйте свои силы – их может не хватить для длительной работы.