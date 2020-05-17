Козерог: гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Козероги вплоть до вечера пребывают в полосе удачи, но использовать шанс им может мешать зависимость от настроения. Если не настроиться на нужную эмоциональную волну, вместо деловитости вероятны лень, благодушие, рассеянность, пассивное принятие подарков судьбы как должного. Вечером вы можете оказаться на распутье, важно изучить не один канал информации и проанализировать тему с разных сторон.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Козерога

Не исключено, что сегодняшний день окажется насыщенным событиями, которые оставят Козерогов в замешательстве. Лучшим решением может прояснение ситуацию. Одиноким Козерогам желательно воспользоваться возможностями, которые принесет им этот день.

Финансовый гороскоп на сегодня для Козерога

Исключительно удачный день для тех Козерогов, кто оказался в дальней командировке или кто работает вдали от родного дома. Вы сможете значительно продвинуться вперед в получении более углубленных профессиональных знаний. Бизнесмены смогут расширить географию своего бизнеса. Надомники столкнутся с трудностями при выполнении своей работы.