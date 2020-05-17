Лев: гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Днем у Львов будет мало энергии, либо часть ее уйдет в переживания. Возможно, вы мысленно погрузитесь в прошлое. При этом даже в неприятных воспоминаниях найдется хорошая сторона, на позитивной волне вы можете успеть сделать полезное дело. Новый виток новостей и переговоров сулит вечер. Это время нестандартных идей и предложений, вестей издалека. Вас привлекут два пути, варианта или канала связи.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Льва

Сегодня Львам стоит держать свои эмоции под контролем. Звезды подсказывают, что рисковать отношениями со второй половинкой крайне нежелательно. Не исключено, что одинокие Львы в этот день будут чрезмерно сосредоточены на устройстве личной жизни.

Финансовый гороскоп на сегодня для Льва

Сегодня Львы могут почувствовать в себе огромный запас физических сил. Вы будете способны работать весьма напряженно в течение длительного времени, не зная усталости. Соответственно уровень доходов возрастет. Основная прибавка будет идти за счет интенсификации труда. Более всего преуспеют работники физического труда.