Дева: гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Девам не стоит беспокоиться о дурных намерениях и нечестных действиях в свой адрес. Вплоть до вечера можно рассчитывать на везение, покровительство влиятельных сил, а также на благородство (или лень) потенциальных противников, оппонентов, конкурентов. Вечером ситуация изменится, но кризис маловероятен. Достаточно быть в курсе новостей или другим способом «держать руку на пульсе событий».

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Девы

Звезды советуют многим Девам в этот день можно вести себя более эгоистично, чем обычно. Пора, наконец, обратить внимание второй половинки на свои проблемы и потребности. Перед одинокими Девами сегодня могут открыться новые прекрасные перспективы в поиске любви.

Финансовый гороскоп на сегодня для Девы

Девы могут преуспеть в карьере. Сегодня пришло время оставить позади сомнения и начинать действовать решительно и смело. Звезды ждут от вас таких решений, которые вызревали в вас самих, а не являются чьим-то иным мнением. Также у вас складываются благоприятные отношения с вышестоящим начальством.