Близнецы: гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Близнецам стоит отложить все инициативы до вечера. В дневные часы важно помнить о риске заблуждений и иллюзий, не слишком обольщаться надеждами и благими намерениями. Возможна удача за счет антикризисных мер, принятых ранее. Вечер подходит для общения, недолгих прогулок и поездок. Несмотря на противоречивые новости, перспектива событий станет яснее, появится больше порядка во временных планах.

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Профессиональный таролог с помощью карт Таро раскрывает детали грядущей недели для каждого знака зодиака.

Любовный гороскоп на сегодня для Близнецов

В личной жизни Близнецов возможно возникновение эмоционального напряжения с любимым человеком. У одиноких Близнецов сегодня есть уникальный шанс изменить свою личную жизнь к лучшему. Для этого постарайтесь проявить участие и заботу к человеку, который привлечет ваше внимание.

Финансовый гороскоп на сегодня для Близнецов

Многие вопросы сегодняшнего дня близнецы смогут решить благодаря личному обаянию и умению правильно себя поставить в деловых отношения. Вам будут оказывать всестороннюю поддержку, потому что вы сможете расположить к себе окружающих. Сосредоточьтесь на тех делах, которые уже близки к завершению.