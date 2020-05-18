Главные зодиакальные враги Тельца

Родившиеся под знаком Тельца (20.04-20.05) – спокойные и терпеливые люди, их сложно вывести из себя и вовлечь в конфликт.

Но, как утверждают астрологи, есть три знака зодиака, которым удается стать злейшими врагами с Тельцом.

Близнецы стоят во главе этого списка. Их суетливость и эксцентричные выходки выбивают Тельца из колеи. Как бы ни пытался Телец направить поведение Близнецов в рамки приличия, ему это удается крайне редко. Особенно сложная ситуация возникает, если это – его дети. Телец чувствует себя вымотанным от постоянных баталий и нередко опускает руки. Если подобная ситуация складывается в коллективе, то Телец пытается отстраниться, но постоянные неприятные сюрпризы раздражают и выводят из равновесия. И только при постоянной необходимости общаться отношения между этими знаками могут стать нейтральными, но это потребует желания и огромных усилий с обеих сторон.

Стрелец часто враждует с Тельцом потому, что у них абсолютно разные жизненные ценности, цели и характер. Стрельца – перфекциониста по жизни, раздражает невнимание Тельца к деталям и отсутствие дотошности, особенно если они коллеги. Если к тому же между ними возникает конкуренция, то обычно Стрелец является инициатором конфликта. Часто это выражается не в прямых нападках, а в явном пренебрежении к мнению или заслугам Тельца. Противостояние между этими знаками может длиться годами и иногда требовать вмешательства руководства на работе. В личных отношениях враждебность может сглаживаться в случае сильной влюбленности одного из знаков или выгодности ситуации для обоих, но гармоничный дружеский или семейный союз между Тельцом и Стрельцом невозможен.

С Козерогом у Тельца складывается удивительная ситуация: они могут быть лучшими друзьями или супругами, но деловыми партнерами и коллегами – никогда. На профессиональной почве у них разгорается непримиримая вражда несмотря на то, что оба крайне трудолюбивы и целеустремленны. Основа конфликта лежит в нравственном подходе к построению карьеры: если Телец добивается всего поэтапно и упорным трудом, то Козерог пренебрегает моралью и, ради желаемого успеха, готов «идти по головам». Тельцу трудно мириться с таким подходом в принципе, а уж если Козерог «подставит» его самого, то станет злейшим врагом навсегда.

Если вы – Телец, а в вашем окружении есть эти знаки – будьте внимательны.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог