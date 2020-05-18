Натальная карта: как построить

Персональный гороскоп, или натальная карта, строится на момент рождения человека.

В наше время любой желающий может построить себе гороскоп на астрологических сайтах или получить консультацию у астролога. В древности натальную карту придворные астрологи вычисляли лишь для царей и целых государств. В эру Водолея знания стали открыты для всех. Персональный гороскоп содержит информацию об ограничениях и талантах человека. По гороскопу можно узнать о прошлой жизни и миссии Души в настоящем времени.

Натальную карту строят по астрономическим таблицам эфемерид, которые содержат информацию о точном расположении планет в знаках зодиака. Чтобы построить натальную карту необходимо знать точное время рождения, а также дату и место рождения. Точное время рождения позволяет вычислить линию горизонта и углы расположения планет. Натальная карта состоит из круга знаков зодиака, которые условно делят его на 12 равных секторов, по тридцать градусов каждый. Планеты занимают определенный градус в знаке зодиака, давая знатоку подсказку о характере человека. Если точное время рождения неизвестно, то натальную карту построить невозможно. В таких случаях строится космограмма, и можно узнать лишь о качествах характера, но нельзя судить о событиях и проявлениях качеств. Существует метод определения времени рождения, который называется ректификация. Чтобы уточнить неизвестное время рождения опытный астролог предложит ответить на десятки вопросов.

Чтобы прогнозировать события, необходимо построить сетку домов. Дома – это 12 неравных секторов в натальной карте, которые соответствуют знакам зодиака. Восходящий знак на момент рождения определяет линию горизонта и делит круг на две части – северную и южную, образуя линию Асцендент-Десцендент. Это первая, горизонтальная ось Опора гороскопа. Асцендент – это важная точка гороскопа, обозначающая восток и определяющая внешность человека, первое впечатление. Асцендент начинает первый дом гороскопа, который раскрывает личность и устремления человека, а также говорит нам о первых годах жизни.

Вертикальная линия, соединяющая Середину Неба (MC) и точку Бездны (IC), делит круг на восточную и западную части. Это вторая главная опора натальной карты. Медиум Коэли МС, или Середина Неба – еще одна важная точка натальной карты. МС показывает тайное желание Души человека, его устремления и пути реализации. МС начинает десятый дом гороскопа, который проявляет что, как и когда достигнет человек.

Планеты в натальной карте обозначают энергию, отвечают на вопрос что. Знаки зодиака отвечают на вопрос – как проявится энергия. Дома гороскопа покажут, где, в какой сфере жизни и через какие события проявится энергия планет. Знаки зодиака определенным образом ограничивают и определяют энергию планеты или светила, а задача человека – преодолеть эти ограничения и выйти из-под влияния звезд. Асцендент, или Восходящий знак, и МС, или Середина Неба, и знаки зодиака, в которых они расположены в натальной карте, подскажут главные силы прогресса. В ситуации выбора человеку стоит проявлять лучшие качества Восходящего знака и держать вектор направления на развитие качеств знака зодиака, где расположена Середина Неба.

Часто возникает вопрос о схожести и различиях в гороскопах ровесников. Если два человека родились в одном месте, в одно и то же время, то насколько одинаково сложится их жизнь? Астро-близнецы безусловно имеют схожий психотип, но их реальность может сильно различаться. Ведь нашу жизнь определяют и семья, и достижения прошлой жизни, и окружение. Вряд ли сын булочника станет королем, но вполне может стать президентом. У астро-близнецов будут схожие влияния транзитов, совпадут по времени подъемы или спады настроения, а также они будут схожи в предпочтениях в любви.

Селена Фридрих