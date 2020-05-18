Поговорите на откровенные темы – сексуальный гороскоп на 18 мая

Сегодня много мыслей о сексе, но еще больше – о качестве нынешних отношений. Звезды советуют не ломать голову зря, а задать откровенные вопросы.

Овен

Новый партнер помогает вам каждую ночь покорять новые эротические вершины. Вы идеально подходите друг другу в сексе, но так ли вы совместимы все стен спальни? Подумайте сегодня об этом.

Телец

Вам лучше не рисковать. Выберите сегодня классический секс, с такими простыми позами и техникой. Если вас все же потянет на эксперименты, будьте осторожнее, растяжения и вывихи – не самые приятные последствия любви.

Близнецы

Ваш язык кого угодно доведет до оргазма, при том, прикасаться к этому кому-то не обязательно. Заговорите об эротике, сексе, о том, чтобы вы хотели сделать и как – партнер уже будет готов сорвать с вас одежду. Говорить дальше или приступить к делу – выбор за вами.

Рак

Ваши мысли не дают вам сидеть на месте – вы одержимы секс-идеей и хотите воплотить ее здесь и сейчас. Только вот не факт, что вторая половинка «за» эротические выкрутасы сегодня. Поговорите об этом, прежде чем перейти к действиям.

Лев

Сегодня разговоры с друзьями могут быть не только приятными, но и познавательными. Возможно, вы узнаете эротический лайфхак или технику в сексе, которая раздвинет рамки возможностей в постели.

Дева

Сегодня вы готовы серьезно потрудиться в спальне. Подготовьте к этому партнера еще утром, отметив, что хотели бы исполнить и свои, и его эротические фантазии этим вечером.

Весы

Подбодрите вторую половинку секс-сюрпризом. Звезды говорят, что сегодня у нее не самый удачный день, поэтому эротический подарок может поднять настроение.

Скорпион

Ваша внутренняя «чуйка» будет говорить вам, что партнер что-то скрывает. И возможно, что тайны эти эротического характера. Попробуйте поговорить с ним, и если не сработает – начните искать правду самостоятельно. Мы знаем, вы это умеете.

Стрелец

Вы не в лучшем состоянии и настроении сегодня, чтобы разбираться и скандалить со второй половинкой. Лучше выберите страсть и секс, а уже завтра поговорите на важные темы.

Козерог

Ваши новые любовники не задерживаются надолго и уходят после двух-трех страстных ночей? Возможно, вы выбираете совершенно несовместимых с вашей сексуальной конституцией партнеров. Подумайте сегодня об этом.

Водолей

Удивите сегодня вторую половинку. Устройте романтический вечер, приготовьте что-то вкусненькое, купите вино и наденьте свой самый откровенный наряд. Этот понедельник будет жарким.

Рыбы

Сегодня проблемы будут преследовать вас с утра. Быт, работа, отношения – вы будете допускать ошибки абсолютно везде. Несмотря на это ночь может быть страстной и драйвовой, если вы приложите усилия.