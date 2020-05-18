3 знака зодиака летом ждет удача в финансовых делах

Павел Глоба рассказал, кто сможет получить большие деньги уже в июне.

Тельцам стоит проявить активность и решительность. Удача на вашей стороне, поэтому все усилия окупятся с лихвой. Июнь – удачное время для того, чтобы наладить полезные контакты. Однако будьте осторожнее, в коллективе кто-то может начать распускать сплетни и строить интриги против вас.

В июне финансовую стабильность обретут Девы. В кармане появятся свободные деньги, которые звезды советуют потратить на что-то приятное. Но будьте внимательнее к мелочам: ошибка может плохо повлиять на ваши текущие дела.

Карьерный взлет астролог прочит Скорпионам. Лето – отличное время для реализации новых идей, которые могут принести хорошую прибыль. При этом звезды советуют доверять только проверенным людям, малознакомые могут вовлечь вас в неприятности.

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