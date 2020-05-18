Весы: гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

У Весов сегодня есть хорошее поле для оттачивания дипломатических навыков. Собеседники будут ценить вас за ваше понимание их нестандартного чувства юмора. Любую тему удастся обсудить с разных сторон, при этом самые противоречивые мнения будут самыми интересными. Будет о чем поговорить с супругом, партнером. Возможны параллельные переговоры. Насыщенный день для переводчиков, юристов, посредников.

Любовный гороскоп на сегодня для Весов

В этот день многим Весам особенно пригодится умение видеть в любой ситуации и положительные, и отрицательные стороны. Возможно, в этот день одиноким Весам не удастся пообщаться с интересующим их человеком. Однако у вас появится время на размышления возможных перспектив ваших отношений.

Финансовый гороскоп на сегодня для Весов

Весам в первой половине дня рекомендуется воздержаться от ведения переговоров. Психологическая обстановка при общении с потенциальными деловыми партнерами не располагает к стабильности в договоренностях. Во второй половине дня на вашу банковскую карту может поступить ожидаемый платеж. Можно делать покупки по кредитной карте.