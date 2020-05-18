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Близнецы: гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня11 часов назад
Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня Близнецы не останутся без последних сводок новостей, будут получать их из альтернативных или параллельных источников. Это один из дней, когда можно отложить ответственные начинания и рутину, чтобы посвятить себя целиком обсуждению животрепещущего вопроса. Пока отсутствуют важные критерии отсева информации, вы вправе собирать все доступные вам сведения в любом формате, включая сплетни.

Любовный гороскоп на сегодня для Близнецов

В отношениях с любимым человеком у Близнецов не исключены небольшие досадные недоразумения. Они могут перерасти в более серьезные осложнения, если вы вовремя не проявите готовность идти на некоторые уступки. К одиноким Близнецам придет понимание того, что они могут вернуться к своим планам, которые были по каким-то причинам отложены.

Финансовый гороскоп на сегодня для Близнецов

Первая половина дня складывается для Близнецов весьма нестабильно. Вас могут отвлекать на множество мелких дел и вопросов, и это будет не сконцентрированная хаотическая деятельность. Вторая половина дня складывается благоприятно для формирования доверительных отношений с начальством. Если вы занимаете руководящую должность, то ждите прихода важной информации.

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