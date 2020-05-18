Близнецы: гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Близнецы не останутся без последних сводок новостей, будут получать их из альтернативных или параллельных источников. Это один из дней, когда можно отложить ответственные начинания и рутину, чтобы посвятить себя целиком обсуждению животрепещущего вопроса. Пока отсутствуют важные критерии отсева информации, вы вправе собирать все доступные вам сведения в любом формате, включая сплетни.

Любовный гороскоп на сегодня для Близнецов

В отношениях с любимым человеком у Близнецов не исключены небольшие досадные недоразумения. Они могут перерасти в более серьезные осложнения, если вы вовремя не проявите готовность идти на некоторые уступки. К одиноким Близнецам придет понимание того, что они могут вернуться к своим планам, которые были по каким-то причинам отложены.

Финансовый гороскоп на сегодня для Близнецов

Первая половина дня складывается для Близнецов весьма нестабильно. Вас могут отвлекать на множество мелких дел и вопросов, и это будет не сконцентрированная хаотическая деятельность. Вторая половина дня складывается благоприятно для формирования доверительных отношений с начальством. Если вы занимаете руководящую должность, то ждите прихода важной информации.