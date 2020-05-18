Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человека

Рак: гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня11 часов назад
Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Для Раков сегодня актуальны сбор мнений и сравнение вариантов. Личную позицию окажется выработать трудно, в чем не будет вашей вины. Любые переговоры или информационные поиски пойдут по кругу. Ваше мнение может быть осмеяно. Не стоит спешить с подписанием документа, выполнением указаний. Если вы руководитель, не время отдавать приказ: он будет неясно изложен или неверно понят, вызовет пересуды.

Любовный гороскоп на сегодня для Рака

Звезды советуют Ракам провести день наедине с любимым человеком. Сейчас вы с легкостью идете навстречу друг другу и проявляете удивительное единодушие по важным вопросам. Одинокие Раки, этот день идеально подходит для принятия судьбоносных решений.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рака

В первой половине дня Ракам будет труднее добиться результата в работе, поскольку внешние обстоятельства могут часто меняться, внося сумбур и хаос в ваши планы. Однако чем ближе к концу дня, тем гармоничнее пойдут ваши дела. Может так случиться, что некоторые виды работ вообще не потребуется делать. Наиболее важные дела отложите на конец дня.

Читайте также

Менять партнера или тактику – любовный астропрогноз на 18-24 мая

Поговорите на откровенные темы – сексуальный гороскоп на 18 мая

Натальная карта: как построить