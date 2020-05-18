Решайте деловые вопросы утром — финансовый гороскоп на 19 мая

Почему это утро стоит отвести деловым переговорам?

Овен ‌‌

Овны преуспеют при решении практических вопросов. Сегодня ваше физическое состояние и уровень работоспособности будут достаточно высокими. Это благоприятное время для интенсивного темпа работы. Соответственно, ваши доходы возрастут. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются конструктивные.

Телец

Для Тельцов сегодняшний день удачный вдвойне. С одной стороны вы сможете для себя сформулировать наиболее перспективные задачи в полном соответствии со своими талантами и способностями. С другой стороны вам будет сопутствовать удача в росте доходов. Многие дела пойдут на редкость легко и быстро.

Близнецы

Сегодня типичные Близнецы могут рассчитывать на получение каких-либо льгот или скидок при финансовых затратах. Посещая магазины, супермаркеты, обращайте особое внимание на проводимые там акции, розыгрыши призов и прочие льготы. Наверняка вы будете иметь от этого ощутимые выгоды. Можно делать покупки в интернет магазинах с оплатой в онлайне.

Рак ‌‌

Если у Раков в планах на сегодняшний день стоят деловые встречи и поездки, то лучше провести их в первой половине дня, с утра пораньше. В этом случае все пройдет так, как вы хотели. Это хороший день для профессионального обучения, работы с документами. Можно строить планы на будущее. Успешно проходят контакты с коллегами на специализированных форумах интернета – вы сможете узнать много полезного.

Лев

Основным условием успешности сегодняшнего дня является для Львов устремленность к поставленной цели, к достижению конкретного результата. Внешние обстоятельства будут благоприятствовать вам в работе. Ваш труд обязательно будет замечен и оценен начальством. Ваши позиции на занимаемой должности могут заметно укрепиться.

Дева ‌‌

У Дев благоприятный день для профессионального обучения и поисков широкого пространства для реализации своего потенциала. Особенно преуспевают торговцы, занимающиеся поиском новых вариантов для более выгодных закупок и реализации товара. Бизнесменам рекомендуется прилагать усилия для рекламной раскрутки своих проектов.

Весы ‌‌

Сегодня в первой половине дня у Весов будет благоприятное время для финансовых заимствований и урегулирования вопросов, связанных с долговыми обязательствами. Кроме того, это хороший день для тех, кто работает по совместительству или на полставки. Улучшение финансового положение позволит вам оплатить счета.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется настроить себя на конструктивное сотрудничество. Инициативы, которые будут исходить от ваших деловых партнеров, сегодня будут иметь неплохие перспективы для реализации. Постарайтесь прислушиваться к иным мнениям и координировать свои деловые планы с планами партнеров – это сделает вашу работу более результативной.

Стрелец

Если Стрельцы занимают руководящую должность, то используйте этот день для принятия смелых управленческих решений. Можете рассчитывать на поддержку со стороны трудового коллектива, подчиненных. Отдавайте предпочтение тем делам, которые вы хорошо знаете и умеете. Более всего преуспеют те, кто проявит настойчивость и целеустремленность.

Козерог

У Козерогов сегодняшний день будет связан с усилением творческих способностей. Вы сможете браться и успешно решать новые для себя задачи. Также это хорошее время для участия в конкурсах и кастингах на замещение вакантной должности. Можно публиковать резюме в Интернете – оно не останется незамеченным. Ваша деловая репутация укрепится благодаря широким профессиональным познаниям.

Водолей

Сегодня с утра у Водолеев будет благоприятное время для проведения любых финансовых операций и безналичных расчетов. Можно делать крупные покупки по кредитной карте. Усиливайте меры безопасности своего бизнеса, меняйте пароли на электронных счетах, держите в надежном месте пластиковые карты и пин-коды. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в недвижимость.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб благоприятный день для информационного обмена и деловых встреч. Успешнее всего эти дела пройдут утром. Вы сможете урегулировать вопросы сотрудничества и договориться с потенциальными партнерами. Можно подписывать договора и закупать товары для перепродажи. Активизируются вопросы, связанные с деловым сотрудничеством.

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