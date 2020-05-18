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Лев: гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня11 часов назад
Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Этот день Львы могут целиком посвятить свободному общению и работе с новостями из неформальных источников. Много интересного вам поведают между делом ваши попутчики, старые приятели, корреспонденты из разных городов и стран. Чтобы узнать больше, продемонстрируйте любознательность и активнее поддержите остроумную вольную беседу: тогда вы услышите противоположные или дополняющие друг друга мнения.

Любовный гороскоп на сегодня для Льва

Невзирая на то, что звезды сегодня благосклонны не ко всем Львам, постарайтесь не отказываться от своих планов и переломить ситуацию в свою пользу. Если пустить проблему на самотек, впоследствии вам будет еще труднее наладить отношения с пассией. У одиноких Львов усилится восприимчивость.

Финансовый гороскоп на сегодня для Льва

Это не лучший день для тех Львов, кто оказался в командировке или проходит курс профессионального обучения. В первой половине дня желательно воздержаться от сдачи аттестационных экзаменов, поскольку в самый ответственный момент вы можете забыть ответ. В конце дня старайтесь что-то кардинально поменять в своей работе, чтобы повысить ее эффективность.

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