Телец: гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня одно из важных качеств для Тельцов - общительность, а самая большая ценность - осведомленность. Чем больше вы поддержите связей (или, чем больше изучите информационных каналов), тем меньше сделаете ошибок. Желательно учитывать циркулирующие вокруг слухи в разных, порой смешных вариантах: сложив их, вы получите более полную картину. Звезды напоминают, что сейчас нельзя спешить с выводами.

Любовный гороскоп на сегодня для Тельца

В этот день многие Тельцы могут проявить себя нежными и верными партнерами. Для одиноких Тельцов сегодня подходящий день, чтобы прояснить отношения. Если неизвестность мешала определиться в дальнейших действиях, смелее начинайте разговор и выясните намерения поклонника.

Финансовый гороскоп на сегодня для Тельца

В первой половине дня Тельцы могут испытать чувство неуверенности в тех или иных своих поступках. Кроме внутренних сомнений вы можете столкнуться с некими внешними ограничениями. Так или иначе, вы не сможете действовать в свободном режиме. Вторая половина дня располагает к сотрудничеству в коллективном труде.