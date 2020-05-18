Стрелец: гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня звезды советуют Стрельцам оттачивать свое искусство слова. Особое значение имеют дипломатические, переводческие и юмористические таланты. Может пригодиться умение говорить комплименты, знание правовой тематики. Обстоятельства помогают обратить в шутку серьезный разговор, позволяют невзначай обронить заманчивое предложение или обидный намек. Неплохой день для выступления перед аудиторией.

Любовный гороскоп на сегодня для Стрельца

Изменение имиджа позволит многим Стрельцам почувствовать уверенность в собственных силах. Однако, если у вас появится искушение проверить глубину чувств второй половинки, не стоит заходить слишком далеко. Одинокие Стрельцы, будьте внимательны к информации, заключенной во сне.

Финансовый гороскоп на сегодня для Стрельца

В первой половине дня звезды не советуют Стрельцам заниматься обменом валюты и оптовыми закупками товара с целью перепродажи. В творческой работе характерным будет хаос и неопределенность. Старайтесь воздерживаться от попыток что-либо усовершенствовать. Вторая половина дня располагает к спокойному и гармоничному выполнению текущей работы.