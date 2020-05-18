Дева: гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Девам нужно быть в курсе критичной для них темы. Пригодится лишний канал связи, информатор в стане врага. В общении будет важен стиль изложения мнений. Чтобы вас различили в общем хоре комментаторов, придется блеснуть тем или иным спецэффектом: черным юмором, необычным тембром голоса. Решив посмеяться над происками недоброжелателей, знайте в этом меру: сейчас они обидчивы и злопамятны.

Любовный гороскоп на сегодня для Девы

Звезды советуют Девам в этот день не отходить от привычных способов взаимодействия с любимым человеком. Напротив, попытки привнесения новизны в ваш союз могут обернуться непредвиденными осложнениями. Для одиноких Дев сегодня особое значение сыграет наблюдательность.

Финансовый гороскоп на сегодня для Девы

У Дев многое будет зависеть от времени дня, в которое совершается работа. В первой половине дня воздержитесь от финансовых заимствований и проведения банковских платежей. Из-за сбоя в операционной системе или ошибки при вводе данных к оплате, ваш денежный перевод может зависнуть или придти с существенной задержкой. В конце дня хорошее время для обмена мнений и контактов с иностранцами.