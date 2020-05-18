Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человека

Рыбы: гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня11 часов назад
Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Рыбам звезды подсказывают, что сегодняшние задачи далеки от шаблонных, как и методы их решения. Легко промахнуться (особенно, если нервничать). Предложенные условия, темпы, варианты часто не будут совпадать с вашими запросами. Возможны активные переговоры с близким кругом людей, поиски дополнительной информации, дубля, подходящего аналога. Велик риск брака вещей, возвратных и обменных операций.

Любовный гороскоп на сегодня для Рыб

Звезды обещают Рыбам отличный день. Скорее всего, вам не придется переживать из-за отношений с любимым человеком. Одинокие Рыбы, если какой-то человек интересуется вами, это не значит, что он мечтает о романтической связи. Возможно, вы привлекаете внимание как приятный человек, но любовной страсти здесь нет и в помине.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рыб

Рыбам рекомендуется воздержаться от принятия финансовых решений. Не торопитесь расставаться со своими деньгами в первой половине дня. В это время вы будете склонны совершать покупки под влиянием эмоционального импульса. А это ведет к нерациональным и часто ненужным расходам. Вторая половина дня складывается удачно для консультантов и торговцев.

Читайте также

Менять партнера или тактику – любовный астропрогноз на 18-24 мая

Поговорите на откровенные темы – сексуальный гороскоп на 18 мая

Натальная карта: как построить