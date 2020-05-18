Рыбы: гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Рыбам звезды подсказывают, что сегодняшние задачи далеки от шаблонных, как и методы их решения. Легко промахнуться (особенно, если нервничать). Предложенные условия, темпы, варианты часто не будут совпадать с вашими запросами. Возможны активные переговоры с близким кругом людей, поиски дополнительной информации, дубля, подходящего аналога. Велик риск брака вещей, возвратных и обменных операций.

Любовный гороскоп на сегодня для Рыб

Звезды обещают Рыбам отличный день. Скорее всего, вам не придется переживать из-за отношений с любимым человеком. Одинокие Рыбы, если какой-то человек интересуется вами, это не значит, что он мечтает о романтической связи. Возможно, вы привлекаете внимание как приятный человек, но любовной страсти здесь нет и в помине.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рыб

Рыбам рекомендуется воздержаться от принятия финансовых решений. Не торопитесь расставаться со своими деньгами в первой половине дня. В это время вы будете склонны совершать покупки под влиянием эмоционального импульса. А это ведет к нерациональным и часто ненужным расходам. Вторая половина дня складывается удачно для консультантов и торговцев.