Козерог: гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня звезды советуют Козерогам не зацикливаться в точке двойственности: это лучший способ зайти в тупик или начать бегать по кругу, нагнетая напряжение. В непонятной ситуации лучше забыть про планы и действовать по обстановке. Важно сразу искать отзывы, инструкции, нешаблонные подсказки. Можно найти их у бывших коллег или партнеров. Доступные варианты полезно расписать или проговорить вслух.

Любовный гороскоп на сегодня для Козерога

Не исключено, что Козероги в этот день особенно будут нуждаться в поддержке любимого человека. Потребность в этом может возникнуть по разным причинам? главное - не скрывать их от второй половинки. Звезды советуют одиноким Козерогам меньше рассказывать о своих проблемах.

Финансовый гороскоп на сегодня для Козерога

Козерогам с утра рекомендуется воздержаться от важных и ответственных дел. Не планируйте на первую половину дня завершение каких-то работ и проектов. Также это не лучшее время для подведения итогов работы и подсчета баланса своих расходов и доходов – здесь может быть допущена ошибка. Вторая половина дня благоприятствует торговцам.