Скорпион: гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня Скорпионов всюду преследуют двойственные или забавные моменты. Возможны странные просьбы клиентов, нетипичные симптомы болезней, замены лекарств или товаров. Нужна терпимость к нетрадиционному юмору окружающих. Ориентироваться в потоке событий вам поможет общительность. Она позволит быстрее схватывать новые термины, находить нужные слова и подходящие решения в неоднозначных ситуациях.

Любовный гороскоп на сегодня для Скорпиона

Сегодня некоторые Скорпионы склонны воспринимать отношения с объектом своей страсти сквозь призму эмоций. Поэтому вряд ли ваше видение событий будет объективным. У одиноких Скорпионов в этот день повышается риск попадания в весьма пикантную ситуацию.

Финансовый гороскоп на сегодня для Скорпиона

В первой половине дня Скорпионы могут чувствовать некоторое недомогание. Старайтесь не перенапрягаться на работе и равномернее распределяйте нагрузку. Иначе вам может не хватить энергии для того, чтобы выполнить запланированный объем работы. Вторая половина дня складывается благоприятно для работников салонов красоты, и тех, кто имеет отношение к индустрии моды и развлечений.