Не поддавайтесь гордыне и гневу — гороскоп на 19 мая

26-27 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне усиливает импульсивность и снижает критичность.

Легко поддаться гневу, гордыне, давним неудовлетворенным амбициям, старой обиде, по этой причине превысить полномочия или преступить моральные границы. Наиболее гармоничным станет утро. По мере развития событий накалятся страсти, возможны вспышки гнева, ревности, претензий, идеологических споров. Многие острые случаи окажутся следствием недавних провокаций. Триггером могут стать злые или неуместные шутки, особенно, направленные против авторитетных людей и влиятельных сил. Возможно быстрое лавинообразное повышение аппетита.

Овен ‌‌

Для Овнов день начнется в приятной легкомысленной атмосфере, но по мере развития событий обстановка накалится. Вас вряд ли порадуют последствия неудачной шутки (особенно, если вы задели влиятельных людей). Возможен рост запросов, повышение аппетита, а также излишняя увлеченность, вплоть до опасной игры с превосходящей силой. Лучше воздержаться от столкновения с властной структурой, старым врагом.

Телец

Тельцам сегодня лучше поставить все свои планы на паузу и заниматься лишь насущными мелкими делами. Звезды советуют беречь силы и не истощать свои ресурсы. Для этого вам будет достаточно во всем знать меру и не увлекаться даже самыми приятными занятиями. Излишний азарт, чрезмерная щедрость, жертвенность или другие перегибы отнимут много сил, которые вам в эти сутки лучше копить, чем расходовать.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут стать свидетелями драматичных событий в жизни своей группы либо наблюдателями бурных социальных процессов. Участвовать в волнениях звезды вам в этот день не советуют: ваше выступление будет преждевременным, мало даст вам и вашим друзьям. Но вы можете рискнуть, если болеете за общее дело. Гроза пройдет мимо, если вы заранее подготовили себе страховку на случай осложнений.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам лучше не задевать интересы влиятельных лиц, превосходящей внешней силы. Нежелательно участие в общественных волнениях, пребывание в местах скопления недовольных людей. Также, звезды советуют остерегаться возмущения обидчивых партнеров. В атмосфере этих суток вновь оживают старые амбиции и принимают гипертрофированный оттенок претензии, могут набрать опасный масштаб давние счеты.

Лев ‌‌

Сегодня Львы могут столкнуться с негативной стороной своих мечтаний и убеждений. Возможно, вы начнете критичнее смотреть на прежние авторитеты, на чужую культуру, подход к праву или образованию. Может быть пробита еще одна брешь в ваших идеалах и духовных устоях. А вот за масштаб подобной проблемы звезды не ручаются. Вы можете испытать шок или почувствовать всего лишь мелкий укол разочарования.

Дева ‌‌

В эти сутки звезды не советуют Девам искушать судьбу. Не следует ни торопить события, ни пытаться любой ценой взять реванш с процентами. Любое дело, начатое в этот день, вызовет у вас прилив энтузиазма, но также и затянет вас в воронку неприятностей. Ваши достоинства могут обернуться недостатками, за успех будет заплачено дорогой ценой. Рекомендуется умеренность в финансовых и интимных вопросах.

Весы ‌‌

Сегодня звезды рассчитывают на природное чувство меры и баланса, присущее Весам. Именно эти качества спасут и вас, и тех людей, с которыми вы имеете дело. Вы можете разделять интересы партнера, но опасно потакать ему в завышенных запросах и «имперских амбициях»: от этого пострадает общий дом или совместный проект. Лучше вовремя остановиться там, где есть риск нарушить закон или моральный кодекс.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут столкнуться с эффектом снежного кома - иными словами, нарастанием хлопот в геометрической прогрессии. Важно правильно распределять свои силы, а также поддерживать эмоциональное равновесие (например, не паниковать, если обнаружились признаки прогрессирования болезни). Не стоит приступать в эти сутки к новым делам: есть риск стать жертвой энтузиазма и утонуть в море мелочей.

Стрелец

Сегодня Стрельцов выручает их огненный творческий дух, а подвести может излишнее самомнение. Звезды советуют чаще опираться на свои таланты и пореже бравировать другими достижениями, например, материальными. Именно в таком образе вы больше понравитесь окружающим. День может принести траты на отдых, подарок или игру, расходы, связанные с растущими нуждами детей или вашими родительскими амбициями.

Козерог

Сегодня Козерогам опасно поддаваться «благим намерениям»: за ними может таиться неосознанная агрессия, боль, старая обида. Вы можете превысить свои полномочия, перестараться, проявляя щедрость, искупая вину или наводя уют в доме. Может плохо закончиться ваша попытка восстановить справедливость или отстоять свой авторитет. В любом деле важно вовремя остановиться, помня, что лучшее — враг хорошего.

Водолей

Водолеям сегодня важно не пропустить момент, когда позитив перешел в негатив. Например, когда переходят границу в шутках, нарушают закон. Стоит вовремя покинуть компанию, прервать путешествие, уйти с мероприятия - в противном случае, вы будете причастны к тому, с чем не согласны. Также, сегодня не стоит поддаваться всплеску энтузиазма: вы зайдете в тупик или вас не устроит качество сделанного.

Рыбы ‌‌

Рыбам сегодня стоит остерегаться перерасхода средств, завышения ожиданий. Любые авантюры отразятся на кошельке или на будущем благополучии. Если вы поспешили с экспериментом, вас может настигнуть необходимость платить по счетам, даже если нужного результата вы не получили. Не лучший момент для просьбы о поблажке: можно столкнуться с превышением полномочий, финансовым или моральным давлением.

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